Мэр Москвы встретится с высшим руководством Беларуси

В нашей стране продолжаются Дни Москвы. Они торжественно открылись накануне в Минске. В белорусской столице сейчас находится представительная делегация во главе с Юрием Лужковым. Сегодня российский градоначальник принимает участие в церемонии открытия Дней детей и юношества Москвы. Он возложит венки к памятнику на площади Победы и примет участие в церемонии закладки капсулы в основании строительства "Дома Москвы". Юрий Лужков также посетит спорткомплекс "Минск" и примет участие в церемонии открытия товарищеского футбольного матча между сборными командами Москвы и Минска.