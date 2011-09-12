Мэр Минска: С 12 сентября проезд для минских студентов дневной формы обучения в столице - бесплатный

Об этом председатель Мингорисполкома Николай Ладутько сообщил в эфире программы « Картина мира» на «РТР-Беларусь » 10 сентября, в День города.

Николай Ладутько: Я хотел бы сегодня, 10 сентября, в День города, проинформировать жителей города Минска, и в первую очередь, молодую часть нашего города. Президент страны, участвуя в мероприятиях по открытию Центрального автовокзала, по открытию городских линий, задал вопрос, как обстоят дела с бесплатным проездом школьников по Минску. На IV Всебелорусском собрании было принято решение, чтобы минские школьники (около 140 000 человек) ездили бесплатно. Я доложил о том, что это решение действует. Сегодня школьники города передвигаются в общественном транспорте бесплатно. Президент дал поручение распространить и на студентов эту норму. Я могу сегодня уверенно сказать — мы изучили в пятницу данный вопрос, сделали соответствующие расчеты. С понедельника студенты города Минска могут передвигаться по Минску достаточно свободно по системе общественного транспорта.

Юрий Козиятко: Т.е. с понедельника, с 12 сентября, студенты ездят бесплатно в общественном транспорте?

Николай Ладутько: Да.

Юрий Козиятко: Не все студенты?

Николай Ладутько: Только дневной формы обучения. Механизм организации, допустим, метро, будет отработан за несколько дней.

Юрий Козиятко: В понедельник уже можно студенту бесплатно ехать, без билета?

Николай Ладутько: Да, со студенческим удостоверением.

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