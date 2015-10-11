Мэр Минска Андрей Шорец 11 октября пришел проголосовать на выборах Президента с семьей

На избирательные участки в Беларуси приходят целыми семьями. Мэр Минска поддержал эту традицию. Проголосовать за одного из кандидатов Андрей Шорец пришел в компании жены и детей.

Председатель минского горисполкома сообщил, что выборы в столице проходят в атмосфере доброго праздника и без нарушений.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Мы голосуем за будущее независимой Беларуси. Люди получили праздник. Предварительные итоги показывают, что мы уже прошли 50-процентный рубеж, и люди идут. Для людей мы сделали праздник – это и торговля, и культурно-массовые мероприятия. Я надеюсь, что сегодня у всех будут только положительные эмоции.