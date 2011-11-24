Медведев ясно намекнул американцам насчет их ПРО в Европе

Новости России, Москва. Официальная Москва может выйти из Договора по СНВ и отказаться от разоружения. Накануне Дмитрий Медведев сделал специальное заявление, которое последовало в ответ на развертывание Соединенными Штатами системы противоракетной обороны в Европе.

Российским военным поручена разработка мер, обеспечивающих разрушение информационных и управляющих средств системы противоракетной обороны. Дмитрий Медведев также добавил, что у России и США еще есть шанс прийти к компромиссу.

Президент РФ сообщил, как Россия ответит на развертывание системы противоракетной обороны в Европе: российские военные усилят прикрытие объектов стратегических ядерных сил; стратегические баллистические ракеты будут оснащаться перспективными комплексами преодоления ПРО и новыми высокоэффективными боевыми блоками; на западе и на юге страны могут быть развернуты современные ударные системы вооружений, обеспечивающие огневое поражение ЕвроПРО.

При развитии событий по неблагоприятному сценарию Медведев не исключил отказа от политики разоружения, ревизии ранее достигнутых соглашений с США об ограничении вооружений и контроле над ними. Он напомнил американской стороне о праве России выйти из СНВ - договора, который воспринимается по обе стороны Атлантики как символ "перезагрузки" российско-американских отношений.

Пентагон продолжает повторять, что система создается для ответа на «растущую угрозу со стороны Ирана». Официальный представитель совета национальной безопасности Томми Витор заявил, что позиция РФ не заставит США пересмотреть свои планы по созданию в Европе системы ПРО. Вместе с тем, по словам Витора, США готовы продолжить с РФ сотрудничество по ПРО.

Возможное размещение Россией ракет близ границ НАТО в ответ на развертывание системы ПРО в Европе «глубоко разочаровывает», заявил в среду генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Создаваемые в России новые баллистические ракеты имеют потенциал преодоления любой противоракетной обороны (ПРО) на ближайшие 20-30 лет, сообщил журналистам в четверг бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН, 1994-1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин.

В настоящее время США имеют два стратегических района ПРО на своей территории - на Аляске и в Калифорнии. Россия имеет один позиционный район стратегической ПРО - в районе Москвы. Теперь США планируют создать так называемый третий позиционный район ПРО - в Европе. Фактически это означает создание глобальной системы ПРО и может изменить баланс сил в мире, сообщают РИА-новости.

Планы США разместить элементы ПРО в Польше и Чехии ранее вызвали резкую критику со стороны Москвы. На чешской территории предполагалось разместить американский радар системы ПРО, а в Польше - противоракетную базу США. Президент США Барак Обама и глава Пентагона Роберт Гейтс 17 сентября 2009 года объявили о внесении корректив в планы по созданию системы национальной ПРО. При этом США не отказались от размещения наземных элементов ПРО в Европе, всего лишь отсрочив начало их развертывания до 2015 года.

Полностью позиционный район ПРО, включая наземную структуру, планируется создать к 2020 году в четыре этапа. До момента появления первых наземных объектов берега Европы будут патрулировать военные корабли США с ракетами-перехватчиками на борту.



Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО год назад на саммите в Лиссабоне, однако переговоры зашли в тупик из-за отказа США предоставить юридические гарантии ненаправленности развертываемой системы против российских сил сдерживания.

РФ настаивает на том, чтобы гарантии ненаправленности ЕвроПРО против России были зафиксированы на бумаге — в юридически обязывающей форме, а не на словах.