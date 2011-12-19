Медведев: Сейчас мы реально создали первый наш наднациональный орган, который будет заниматься интеграцией

Решения Евразийской экономической комиссии будут затрагивать ключевые аспекты функционирования экономик стран таможенной тройки. Сегодня в Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. И это был новый формат встречи глав России, Беларуси и Казахстана.

После общения в узком составе к лидерам присоединились участники делегаций трех государств. Стороны достаточно подробно обсудили структуру Евразийской экономической комиссии, а также связанные с ней кадровые и бюджетные вопросы. Сейчас проходит заседание Межгосударственного совета ЕврАзЭС.

На саммите ЕврАзЭС сегодня можно было выделить несколько ключевых темхы: это решение о старте с 1 января единых документов ЕЭП, формировании руководящих органов нового интеграционного образования Беларуси, России и Казахстана.

Принято решение по 17 международным договорам, ранее ратифицированным странами. Эти документы — основа договорно-правовой базы ЕЭП: была прописана разная процедура вступления в силу, белорусская сторона предложила свети этот процесс к единому времени. Документы начнут всё-таки действовать с 1 января, и работа в рамках таможенной тройки уже перейдёт в практическую плоскость, а экономики Беларуси, России и Казахстана заработают во взаимной увязке.

Рассмотрен пакет решений, необходимых для начала практической работы Евразийской экономической комиссии. Беларусь также в неё выдвигает нескольких своих представителей по различным направлениям. Сегодня же избран председатель коллегии Евразийской экономической комиссии — им назначен министр торговли и промышленности Виктор Христенко.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

Сейчас мы реально создали первый наш наднациональный орган, который будет заниматься интеграцией, мы создали нашу Евразийскую комиссию. И это самый серьезный шаг в деле формирования нашего евразийского экономического пространства и в последствии создания Евразийского экономического союза. Я хотел бы сердечно поздравить всех тех, кто только что получил назначения, поздравляю председателя Евразийской экономической комиссии — Виктора Борисовича Христенко с тем, что соответствующие полномочия им получены от трех глав государств. Надеюсь, что вы будете добросовестно работать на новых должностях.

Кроме этого, подписаны международные договоры таможенные договоры о таможенных пошлинах, противодействию отмыванию преступных доходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.