Медведев проинформировал Лукашенко об итогах лондонского саммита "двадцатки"

Сегодня по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава российского государства проинформировал белорусского коллегу об итогах лондонского саммита "двадцатки".

Участники встречи обязались восстановить доверие, экономический рост и рабочие места, восстановить финансовую систему, усилить финансовое регулирование, выстроить долгосрочное развитие, реформировать международные финансовые институты (в частности МВФ), с помощью которых можно было бы преодолеть этот кризис и избежать таких кризисов в будущем, способствовать международной торговле и инвестициям, отвергая протекционизм.

В частности, участники форума договорились о выделении МВФ и другим международным финансовым организациям на борьбу с экономическим кризисом $1,1 трлн.

До конца 2010 года на оживление экономики стран "двадцатки" будет потрачено до $5 трлн. Участники встречи также договорились выделить до $250 млрд. на оживление мировой торговли. Эти средства пойдут на страхование экспортных операций и государственные гарантии компаниям, работающим на экспорт.

Особое внимание Россия на саммите обратила на необходимость устранения протекционистских защитных мер, блокирующих развитие международной торговли.

Глава российского государства сообщил, что, возможно, осенью состоится еще одно заседание "двадцатки".

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев также обсудили актуальные вопросы белорусско-российских экономических отношений и договорились о личных двусторонних контактах в ближайшее время



