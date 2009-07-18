Медведев прочит Светлану Хоркину в губернаторы

Президент России рекомендовал губернаторам не забывать о сформированном кадровом резерве и предложил депутату Светлане Хоркиной подумать о должности губернатора.

«Мы этот резерв, совместно с вами, создавали не для того, чтобы отчитаться о том, что у вас создан некий набор людей, который когда-нибудь к пенсионному возрасту будут назначены на определенные должности», — заявил он, выступая на заседании Госсовета по молодежной политике, сообщают информагентства.

Светлана Васильевна Хоркина — знаменитая российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, трехкратная абсолютная чемпионка мира и трехкратная абсолютная чемпионка Европы.