Медведев предупредил россиян о возможной поддержке Россией новой гонки вооружений

«Нам придется принимать решение о размещении новых ударных средств», заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного послания парламенту, если не удастся договориться о создании совместной глобальной системы противоракетной обороны.

Переговоры об участии России в единой глобальной ПРО ведутся с начала 2000-х годов. После прихода к власти в США Джорджа Буша Вашингтон решил выйти из подписанного в 1972 году договора, ограничивающего развертывание систем ПРО. Переговоры были возобновлены только в 2008 году.

В ходе саммита НАТО, который проходил в Лиссабоне в конце ноября 2010 года, Медведев предложил создать систему ПРО, в которой Россия смогла бы защищать НАТО с востока, в то время как НАТО прикрывало бы Россию с запада.

Этот вопрос планируется обсудить не ранее июня 2011 года, когда должно состояться заседание министров обороны стран НАТО и России, сообщает www.ctv.by.

НАТО заявило, что не угрожает России, но ПРО в Европе строить будет