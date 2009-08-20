Медведев предложил Президенту Беларуси встретиться

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Толочинский район во время рабочей поездки по Витебской области

- Мы договорились с Президентом России – еще в Бишкеке, на Иссык-Куле – что нам в ближайшее время нужно обозначить повестку дня сложных вопросов и обсудить их. Сейчас Дмитрий Анатольевич, как известно, находится в Сочи. Вчера он пригласил меня встретиться. Мы обсудим весь спектр сложных вопросов - тех, которые до сих пор не решаются. Для меня самое главное - исходить из принципа: договорились – давайте выполнять. Это главное, больше ничего не надо. Чтобы не было так, что мы с российским Президентом договариваемся, затем они чего-то ждут от нас, мы – от них, а договоренности не реализуются, потому что проваливаются, образно говоря, этажами ниже. Тогда и не будет кривотолков о том, куда направилась Беларусь, куда она переориентировалась, какой вектор она предпочла - западный, южный или еще какой-то, – заявил глава государства.