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Медведев построит в Абхазии военную базу

08 августа 2011 07:15
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Президент России внёс в Государственную Думу на ратификацию Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об объединённой российской военной базе на территории Республики Абхазия. Соглашение устанавливает порядок применения воинских формирований военной базы во взаимодействии с вооружёнными силами Абхазии для защиты суверенитета и безопасности Российской Федерации и Республики Абхазия, определяет статус личного состава военной базы, членов семей военнослужащих и гражданского персонала.

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