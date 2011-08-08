Медведев построит в Абхазии военную базу

Президент России внёс в Государственную Думу на ратификацию Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об объединённой российской военной базе на территории Республики Абхазия. Соглашение устанавливает порядок применения воинских формирований военной базы во взаимодействии с вооружёнными силами Абхазии для защиты суверенитета и безопасности Российской Федерации и Республики Абхазия, определяет статус личного состава военной базы, членов семей военнослужащих и гражданского персонала.