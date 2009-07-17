Медведев отверг версию причастности Кадырова к смерти Эстемировой

Тема гибели российской правозащитницы на Кавказе неизбежно всплыла на встрече глав России и Германии – Дмитрия Медведева и Ангелы Меркель.

В своём выступление на совместной пресс-конференции в Мюнхене Медведеву пришлось комментировать крайне неудобную для российских властей версию правозащитников: за убийством Эстемировой стоит президент Чечни Рамзан Кадыров.

Скользкая тема возникла не сама по себе: этот вопрос прямо задал немецкий журналист. Говорил по-русски он довольно плохо, но смысл успешно донес: не должно ли следствие обратить внимание на роль Кадырова в этой истории?

Медведев эту версию тут же отверг. – Те, кто совершил это злодеяние, рассчитывали именно на то, чтобы были озвучены сразу же самые примитивные и самые неприемлемые для власти версии, – заявил президент, которого цитирует «Интерфакс». – Именно поэтому такие преступления совершаются под какие-то события. Это, если хотите, такая провокация. Я уверен, что это преступление будет раскрыто, а лица, его совершившие, будут наказаны в соответствии с российским уголовным законом, – сказал Дмитрий Медведев.

– Для меня совершенно очевидно, что это убийство связано с её профессиональной деятельностью. А её профессиональная деятельность важна для любого нормального государства. Эстемирова делала очень полезную вещь: она говорила правду, она открыто, иногда, может быть, жестко оценивала некоторые процессы, которые происходят в стране, и в этом ценность правозащитников, даже если они неудобны и неприятны власти, – сказал Медведев в Мюнхене.

До этого и Ангела Меркель заявила: она рассчитывает, что убийство правозащитницы будет раскрыто, и убийцы понесут наказание. – Я потрясена убийством этой мужественной женщины. Оно не должно остаться нераскрытым, – подчеркнула канцлер ФРГ. – Необходимо схватить убийц и сделать так, чтобы они понесли наказание.

Напомним, член экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека РФ по Чеченской Республике Наталья Эстемирова была похищена недалеко от своего дома в Грозном. Её тело с огнестрельными ранениями головы и грудной клетки было обнаружено вечером того же дня на грунтовой дороге вблизи села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ход расследования взял под свой контроль генпрокурор России Юрий Чайка. Для непосредственной организации расследования дела в Ингушетию прибыл председатель СКП РФ Александр Бастрыкин.