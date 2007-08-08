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МЧС Беларуси и России объединяют силы

08 августа 2007 08:07
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Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси и России разработали проект закона Союзного государства о взаимодействии.

Имеющаяся законодательная база позволяет работать этим государственным ведомствам как единое целое. Отработана слаженная система реагирования на чрезвычайные ситуации. Это первый шаг в направлении от сотрудничества к непосредственной совместной практической деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МЧС Беларуси не настаивает на прекращении эксплуатации нефтепродуктопровода Унеча-Вентспилс, заявил сегодня Энвер Бариев. Уже сейчас реализуется план мероприятий по устранению выявленных дефектов, утвержденный правительством Беларуси. На нефтепроводе снижено давление, чтобы исключить этот фактор, как одну из причин повреждения трубы. Контроль над ходом работ ведет МЧС Беларуси.

МЧС России также продолжит мониторинг состояния продуктопровода на своей территории, и будет информировать белорусских коллег о результатах.

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