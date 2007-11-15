МЧС Азербайджана обратилось к белорусским спасателям за помощью

Наша страна располагает передвижной лабораторией для проведения исследований устойчивости зданий.

В настоящее время вопрос оказания помощи рассматривается на уровне спасательных ведомств, после чего будет принято окончательное решение.

Напомним, после обрушения 28 августа 2007 года 15-этажного жилого здания в Баку, группа белорусских специалистов НИИ МЧС по просьбе азербайджанской стороны проводила исследование устойчивости зданий в этой стране.

Основой для взаимодействия послужило межведомственное соглашение о сотрудничестве Беларуси и Азербайджана в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

