Массовые протесты в Европе против бюджетных сокращений

Неделя в Западной Европе ознаменовалась очередными массовыми протестами против планов бюджетных сокращений. Реакция граждан этих стран на все новые планы, казалось бы, разных властей, но везде направленные на сокращения, урезания и уменьшения, схожа от государства к государству, от центральной площади Мадрида до центральной площади Афин.

Так, в начале недели в Испании протестующие против очередных бюджетных сокращений, грозящих стране с 25% безработицей ее новым витком, попытались взять здание парламента, чтобы, так сказать, достучаться до избранников напрямую. Как итог, 60 раненных, несколько десятков задержанных и продолжение реформ бессмысленных и непопулярных.

Также и в Греции, буквально, на следующий день. Обнищавшие госслужащие на центральных улицах, разгон, слезоточивый газ и 120 арестованных, несколько десятков пострадавших и навязанные извне бюджетные планы, призванные вернуть деньги, похоже, совсем не грекам, а иностранным спонсорам.

Алексис Ципрас, лидер «Коалиции радикальных левых — СИРИЗА» (Греция):

Если нынешнее коалиционное правительство не будет защищать интересы греков, продолжит все подписывать и соглашаться со всеми варварскими экономическими планами, навязанными извне, это приведет к гибели Греции, — вот что говорит сегодня голос греческого народа.

Да и в Италии, в пятницу, многотысячная манифестация, если и отличалась от других, хоть чем-то, так только отсутствием стычек. И то во многом тому, что полицейские в гуще этих протестов были на правах их активных участников.

Сюзанна Камуззо, профсоюзный активист (Италия):

Мы вышли на улицы, потому что мы против новых снижений зарплат и сокращений в госсекторе. Такая бюджетная экономия не только ведет к безработице, но и бьет по качеству жизни других граждан, которые не смогут рассчитывать на работу ключевых госслужб.

На этом фоне удивила разве что Германия, где тоже на неделе прошла акция. Впрочем, и ее участники об экономической политике своих властей ничего хорошего так и не сказали.

Из заявлений участников митинга во Франкфурте (Германия) 29.09.12:

Канцлер Меркель говорит, что мы жили не по средствам и в сложившейся ситуации имеет смыл посмотреть, откуда взялись долги. А долги появляются из-за банков, которые спасаются за счет рядовых граждан в условиях кризиса, а так же из-за налоговой политики, которая проводится в интересах людей с высокими доходами, крупными состояниями и недвижимостью.