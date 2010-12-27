Массовые протесты и демонстрации в странах мира после местных выборов и оценки со стороны США и Евросоюза

Профессия оппозиционера, действительно, не сладкая. В любой стране. И протестующих полиция не жалует. В любой стране. Давайте вспомним еще несколько недавних примеров и сравним их с белорусской безобидной заварушкой. И заметьте, какие оценки.

Февраль 2008 года. Президентские выборы в Армении. Победу одержал Серж Саргсян, набрав 53% голосов избирателей. Оппозиция требовала перевыборов.

Массовые протесты выплеснулись на улицу. В ходе разгона демонстрантов в Ереване погибло семь человек и один полицейский, в руках которого разорвалась граната. Около 300 получили ранения.

И США, и Евросоюз признали выборы. В то время верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана заявил: «Евросоюз приветствует проведение выборов в Армении в значительной мере со стандартами ОБСЕ».

Президентские выборы в Египте в 2005 году. Действующий президент страны Хосни Мумбарак набирает 87% голосов и побеждает уже в первом туре. У оппозиции результаты намного скромнее – 7%.

И, тем не менее, ее лидеры выводят на улицы своих сторонников. В стычках с полицией и войсками погибли 14 человек.

Уже в день оглашения выборов США признали их как полностью демократические.

Венгрия. В ночь с 17 на 18 сентября 2006 года в Будапеште начались антиправительственные выступления.

Около 10 тысяч демонстрантов требуют отставки премьер-министра Ференца Дюрчане. Протестующие прорвались в телецентр и потребовали предоставить им прямой эфир. Полиция провела операцию по наведению порядка. В столкновениях ранения получили не менее 150 человек.

Реакция на венгерский бунт была более чем сдержанной. Председательствующий в то время в Европейском Союзе премьер-министр Финляндии Матти Ванханен заметил: «Беспорядки в Будапеште – внутреннее дело Венгрии».

Декабрь 2007 года. Президентские выборы в Кении. Побеждает поддерживаемый США президент Мваи Кебаки. Независимые наблюдатели утверждают, что подсчет голосов произведен неверно.

В столице страны вспыхивают беспорядки, которые жестко подавляются полицией. Более тысячи человек погибли, около 600 тысяч стали беженцами.

Заместитель Госсекретаря США Фрейзер заявила: «Голосование не может быть пересмотрено в соответствии с независимыми данными».

Март 2010 года. Парламентские выборы в Ираке. Голосование проходит под контролем иностранных военнослужащих в условиях комендантского часа.

Правительство запретило передвигаться по Багдаду даже на велосипедах. Многие участки для голосования обстреливаются из минометов. Погибло более 40 избирателей.

Президент США Барак Обама назвал голосование успехом и пообещал иракскому народу помощь по наведению порядка в стране.

Апрель 2009 года. Массовые беспорядки в столице Молдовы Кишиневе вызвали итоги парламентских выборов. Большинство мест в парламенте получили коммунисты.

Начавшись как мирная, акция оппозиции переросла в бунт. Демонстранты захватили здание парламента и подожгли его. В ходе этой акции были ранены 320 человек, в том числе, полицейские. Около 300 задержаны. Один человек погиб.

Заключение миссии ОБСЕ по итогам выборов звучит так: «Парламентские выборы в Молдове соответствовали большинству международных стандартов».

Ноябрь 2010 года. Президентские выборы в Гаити. Страна находится практически в полной зависимости от США. Своего рода, банановая республика. В первом туре кандидат, поддерживаемый Вашингтоном, набрал лишь на 1% голосов больше, чем кандидат от оппозиции.

После объявления результатов первого тура страну захлестнули массовые беспорядки, в которых погибли два человека, многие получили ранения.

Международные наблюдатели из Организации американских государств и Карибской региональной группы КАРИКОМ признали легитимность первого тура выборов. Второй тур пройдет в середине января 2011 года.