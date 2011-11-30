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Массовые беспорядки в Боливии: ранено более 30 человек

30 ноября 2011 08:01
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В ходе столкновений студентов с полицейскими ранения получили более 30-ти человек. Большинство – правоохранители.

Основные столкновения развернулись в Эль-Альто, городе-спутнике административной столицы Ла-Паса. Студенты местного университета перекрыли шоссе, ведущее в аэропорт. Они требовали увеличения финансирования их вуза. Затем несколько десятков человек с камнями и динамитными шашками атаковали пункт взимания дорожных сборов, контору дорожной полиции и общественные транспортные средства. Для разгона манифестантов стражи порядка вынуждены были применить слезоточивый газ и водометы. Арестованы около 50-ти человек.

# Массовые беспорядки

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