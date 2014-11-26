Массовые беспорядки в американском Фергюсоне: горят автомобили, разбиты окна зданий, слышны выстрелы

Новости США. Массовые беспорядки вновь охватили американский Фергюсон. Сотни людей вышли на улицы города, протестуя против решения суда по делу об убийстве темнокожего подростка. Полицейского, застрелившего парня в августе 2014 года, оправдали. После такого вердикта присяжных Фергюсон буквально погрузился в хаос.

Разъяренная толпа переворачивает и поджигает автомобили, разбивает окна зданий, забрасывает полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В городе также слышны выстрелы. Сообщается и о случаях мародерства: участники беспорядков нападают на магазины.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, но это смогло остановить толпу лишь на время. На данный момент есть информация об одном пострадавшем, однако, по словам полиции, количество раненых будет гораздо больше. В связи с протестами закрыт аэропорт Сент-Луиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К акции протеста в Фергюсоне уже присоединились жители Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Пока выступления там носят мирный характер.

Обновлено в 13.30 26.11.2014

Полицейские и Национальная гвардия США патрулируют улицы города Фергюсон, опасаясь новых беспорядков. Пока правоохранителям удается сдерживать демонстрантов, однако периодически из толпы протестующих в стражей порядка летят камни и бутылки с зажигательной смесью.

За нарушение общественного порядка арестованы около 100 человек. Растет и число пострадавших — их уже более 20.

К слову, волна протестов охватила практически всю страну. Тысячи людей в Нью-Йорке, Вашингтоне, Миннеаполисе и Лос-Анджелесе провели мирные митинги. Поддержали протестующих Фергюсона и жители Канады. Напомним, беспорядки в Фергюсоне вспыхнули накануне после решения суда оправдать полицейского, застрелившего темнокожего подростка в августе 2014 года.