Машины и земельные участки известных российских депутатов дороже их годовых доходов

Эта информация опубликована в декларациях о доходах кандидатов.

Речь идет о единороссах, бывших и нынешних депутатов Госдумы, которые выставили свои кандидатуры на региональных выборах в заксообрания Рязанской и Калужской областей. В обоих регионах списки «Единой России» возглавляют главы регионов.

У рязанского губернатора Олега Ковалева доход в 2008 году составил 2,4 млн рублей. Известно, что он владеет автомобилем Porsche Cayenne S 2007 года выпуска. По данным дилера «Спорткар-центр», такая машина тогда стоила до 5 млн рублей. Это минимум втрое превышает годовую зарплату, которую Ковалев получал в Госдуме, где работал до марта 2008 года.

Еще один из кандидатов в заксобрание Рязанской области, депутат Госдумы Владимир Марков, с момента прошлого отчета об имуществе в 2007 году приобрел три машины. Это Lexus LX 570 2008 года выпуска (цена, по информации официального дилера «Лексус-Измайлово», от 3,8 млн рублей), Lexus LX 470 2003 г. (цена на подержанный в объявлениях на Auto.ru — 1,2–1,4 млн рублей) и Toyota Camry 2007 г. (по данным официального дилера «Тойота-Кунцево», 500 –700 тыс. рублей). Кроме машин депутат приобрел участки в Рязани (1000 кв. м и 2000 кв. м) и землю в Рязанской области площадью 268 600 кв. м. В 2008 году депутат заработал около 4 млн рублей.

Еще один кандидат-единоросс в Рязанской области — бывший депутат Госдумы и бывший президент страховой группы «Согласие» Олег Еремеев. Его годовой доход составил 230 млн рублей. У Еремеева -пять участков в Подмосковье, две квартиры в Москве и восемь машин, в их числе – Audi A8, Audi A6, Range Rover и Infiniti EX 35, пишут «Ведомости».