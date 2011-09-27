Мартынов: Все больше и больше стран вводят уголовное наказание за торговлю людьми

Сегодня ровно неделя со дня открытия сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 66-ой по счету. В штаб-квартире в Нью-Йорке дискутируют, делятся опытом, предлагают инициативы десятки делегаций.

Белорусскую возглавил министр иностранных дел Сергей Мартынов. Как показывает практика, инициативы Беларуси в ООН не только поддерживаются, но и действительно воплощаются в жизнь. В 2005 году на Саммите тысячелетия в ООН Александр Лукашенко выдвинул инициативу об активизации международных усилий по борьбе с одной из самых острых проблем современности – торговлей людьми.

Юрий Павловец, политолог:

До 2005 года конкретно на международной арене никто не ставил такую проблему. Все о ней знали, все о ней говорили, но только Республика Беларусь впервые об этом заговорила на международной арене.

На данный момент наша с вами страна является не только лидером в вопросе постановки проблемы, но и лидером в области конкретных действий по противодействию торговле людьми. Потому что в стране организуется достаточно серьёзная законодательная база, в стране существует ряд центров по подготовке специалистов по борьбе с этой проблемой. И, помимо всего прочего, республика является самым активным участником различного рода конференций, различного рода мероприятий.

Сегодня на международной арене Беларусь — признанный лидер в борьбе с торговлей людьми. Это еще раз подтвердила очередная встреча в ООН так называемой Группы друзей. Объединение тоже создано по инициативе Беларуси. В эту группу сегодня входит 21 государство из всех регионов мира. Не секрет, опыт Беларуси берут на вооружение другие страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Всё больше и больше стран внутри принимают законы по криминализации этого явления, введению уголовного наказания за торговлю людьми. Всё больше и больше государств присоединяются к соответствующим международным инструментам в этой сфере. Всё больше государств создают у себя структуры борьбе с этим негативным явлением.

График белорусской делегации буквально расписан по часам. Глава внешнего ведомства Сергей Мартынов провел ряд двусторонних переговоров. Накануне под председательством Беларуси прошла неформальная встреча министров иностранных дел государств-членов ОДКБ. Ее участники обсудили взаимодействие сторон в рамках Организации. Межкультурный и межрелигиозный диалоги были в центре внимания на министерской встрече Группы друзей «Альянса цивилизаций». У Беларуси в этом направлении накоплен огромный опыт. На территории страны проживает 140 национальностей. При этом сохраняют свою культуру и самобытность. На встрече также говорили о поддержке талантливой молодежи. И здесь у Беларуси тоже есть, что привести в пример.