Прямой эфир

Мартынов: Несмотря на всю критику, мы считаем, что «Восточное партнерство» — полезная программа

03 октября 2011 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Беларусь сохраняет намерения участвовать в программах «Восточного партнерства», несмотря на вынужденный отказ от участия в недавнем саммите. Об этом заявил сегодня в Минске министр иностранных дел Сергей Мартынов.

По его мнению, если исключить некоторые недостатки, то целый ряд проектов может быть полезным нашему государству. Главной и принципиальной проблемой этой европейской инициативы министр назвал отсутствие практических дел. Беларусь настаивает на том, чтобы больший акцент в работе делался на реализацию проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Беларусь уже предложила более 20 конкретных проектов совместно с Литвой и Украиной, но пока никакого прогресса нет. Тем не менее, несмотря на всю эту критику, мы считаем, что это полезная программа. В том числе, уже сейчас идет серьезная кропотливая работа на экспертном уровне по сотрудничеству таможенных органов, взаимодействию в области борьбы с киберпреступностью и коррупцией, взаимодействию в области энергетики.
Но мы требуем и продолжаем требовать, чтобы соблюдались все принципы «Восточного партнёрства», которые были согласованы на первом саммите в Праге.

Другие новости рубрики

Все новости
03 октября 2011 10:41

Белорусские депутаты приняли в первом чтении законопроект о банкротстве

03 октября 2011 07:33

Белорусские парламентарии обсудят бюджет Беларуси на 2012 год и законопроект о банкротстве

02 октября 2011 18:55

Саммит «Восточного партнерства» завершился, постсоветские страны проголосовали против пункта, критикующего Беларусь