Мартынов: Несмотря на всю критику, мы считаем, что «Восточное партнерство» — полезная программа

Беларусь сохраняет намерения участвовать в программах «Восточного партнерства», несмотря на вынужденный отказ от участия в недавнем саммите. Об этом заявил сегодня в Минске министр иностранных дел Сергей Мартынов.

По его мнению, если исключить некоторые недостатки, то целый ряд проектов может быть полезным нашему государству. Главной и принципиальной проблемой этой европейской инициативы министр назвал отсутствие практических дел. Беларусь настаивает на том, чтобы больший акцент в работе делался на реализацию проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Беларусь уже предложила более 20 конкретных проектов совместно с Литвой и Украиной, но пока никакого прогресса нет. Тем не менее, несмотря на всю эту критику, мы считаем, что это полезная программа. В том числе, уже сейчас идет серьезная кропотливая работа на экспертном уровне по сотрудничеству таможенных органов, взаимодействию в области борьбы с киберпреступностью и коррупцией, взаимодействию в области энергетики.

Но мы требуем и продолжаем требовать, чтобы соблюдались все принципы «Восточного партнёрства», которые были согласованы на первом саммите в Праге.