Мартынов: Не думаю, что внутриполитические перестановки в России будут оказывать прямое воздействие на белорусско-российские отношения

На вопросы программы «Неделя» отвечает Сергей Николаевич Мартынов — министр иностранных дел Республики Беларусь.

Белорусская делегация приняла участие в 66-ой Генассамблее ООН. Традиционно Беларусь представляет свои инициативы. Что на этот раз наша страна предложила мировому сообществу?

Сергей Мартынов: В этом году мы, во-первых, продолжили интенсивную работу по реализации тех инициатив, которые уже перешли в плоскость практического осуществления на Генеральной ассамблее ООН. В первую очередь, мы говорим о большей координации в деле борьбы с торговлей людьми в международном масштабе — наша инициатива, которая была выдвинута в 2005 году Президентом Беларуси. В прошлом году нам удалось добиться принятия глобального плана действий по этому вопросу и создания, фактически, глобального партнерства по борьбе с современной работорговлей.

Идея инструмента глобальных партнерств состоит в том, чтобы с современными вызовами и угрозами, которых, к сожалению, достаточно большое количество существует в нашем мире, боролись государства на правительственном уровне, которые заинтересованы в такой борьбе, в объединении своих усилий, подключали к этому международные правительственные организации, а также неправительственные организации и частный бизнес. И вот такая коалиция или глобальное партнерство призваны бороться с теми или иными угрозами.

Есть ещё одна тема, над которой мы будем работать в этом году — тема интересов государств со средним уровнем дохода. Эта группа государств составляет большую часть государств-членов ООН. Но её интересы до сих пор не были каким-то специальным образом идентифицированы и до сих пор не являются специальным предметом работы Генеральной ассамблеи и международных организаций. Мы вместе с кругом единомышленников поставили задачу добиться того, чтобы интересы этой группы стран также учитывались.

В этом году мы также будем продолжать работу по своей давней инициативе — о недопущении создания новых видов оружия массового уничтожения. Речь идёт о том, что по предложению Беларуси сформирован механизм, который будет работать, если условно назвать, как будильник: при появлении информации о возможности создания такого рода новых видов оружия массового уничтожения, будет приводиться в действие механизм консультации и переговоров на конференции по разоружению. И в рамках этого механизма будут разрабатываться меры по недопущению такого явления.

В Нью-Йорке состоялась и неформальная встреча в рамках ОДКБ. Беларусь сейчас председательствует в ней. Есть ли какие-то практические результаты, и каков сейчас геополитический вес ОДКБ?

Сергей Мартынов: Было одобрено заявление государств-членов ОДКБ по международной безопасности в Первом комитете по вопросам безопасности. Хочу сказать, что эти совместные заявления, которые являются отражением внешнеполитической координации в рамках ОДКБ, в период нашего председательства стали гораздо более частным явлением, чем раньше.

Когда в Минске 31 мая проходила встреча министров иностранных дел ОДКБ, на этой встрече мы принципиально условились о целесообразности разработки сквозного перечня инструкций с уровня министров своим послам и представителям приближённых организаций по наиболее актуальным темам. С тем, чтобы эти инструкции были базой для координации их позиций. Сейчас такой перечень был подготовлен и утверждён министрами в Нью-Йорке. Такого ранее в Организации договора о коллективной безопасности никогда не было. Сейчас мы по широкому блоку вопросов имеем принципиальные согласованные в рамках ОДКБ позиции, с которых совместно будем выступать и координировать нашу работу.

На Ваш взгляд, насколько сейчас силен авторитет ООН и обеспечивает ли организация свои миротворческие функции, учитывая ее позицию по ливийскому вопросу, например?

Сергей Мартынов: В адрес Организации объединённых наций в целом и в адрес эффективности организации, конечно, есть немало нареканий, практически у всех. Например, мы в своём выступлении на Генеральной ассамблее говорили об этом. Но в то же время, будучи реалистами, нужно понимать, что нет такой другой площадки универсального уровня, с инструментами, которые отработаны международным сообществом, и которая могла бы быть использована вместо Организации объединённых наций. При всех её недостатках, надо работать с ООН и через ООН.

Тематика миротворчества как раз является одной из тем, где у ООН, за исключением, может быть, отдельных сложных тем, типа нынешней ливийской, достаточно высокий авторитет. Потому что это как раз та тема, где ООН своей реальной работой помогает в сложных ситуациях переходить от хаоса к порядку и правопорядку. Но работы над этим, естественно, ещё много.

Одной из самых обсуждаемых тем в России, да и в мире, стали недавние заявления российских руководителей о своих планах. Как Вы считаете, начиная с 2012 года, если всё-таки состоится рокировка в тандеме Медведев-Путин, — как будут складываться белорусско-российские отношения?

Сергей Мартынов: Я не думаю, что внутриполитические перестановки в России будут оказывать прямое воздействие на белорусско-российские отношения. Потому что эти отношения носят стратегический принципиальный для обеих сторон характер. Они определяются долгосрочными интересами взаимодействия двух наших государств и народов. Поэтому, думаю, что и после думских, и после президентских выборов наше взаимодействие будет основываться на такой же прочной и солидной основе, как и раньше.