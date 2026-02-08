Марк Эпископос: США надо выстраивать отношения с Беларусью без ультиматумов и цивилизационных выборов

Аномальные морозы в Беларуси – явление временное, а вот холод в отношениях с Западом многие уже считали вечным. Но, кажется, лед тронулся. По крайней мере, между Беларусью и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В этом уверен наш гость из Америки, который не боится ни аномальных морозов (а Марку Эпископосу повезло приехать в Минск в самый разгар похолодания), ни политических сквозняков. Исследователь Института Куинси считает, что Беларуси и США нужно сменить минус на плюс в отношениях. И время для этого пришло.

Да, мы видим, что на смену ледниковому периоду в двустороннем диалоге пришла оттепель. Но за последние десятилетия мы настолько отдалились друг от друга (и на то были веские причины, особенно с нашей стороны), что, кажется, восстановить доверие между Минском и Вашингтоном будет не так и просто.

Хотя наш американский гость готов поспорить на этот счет.

Марк Эпископос в Беларуси не в первый раз. Говорит, больше всего в нашей стране ему нравятся люди. Ну и кухня, наверное.