Марк Эпископос: США надо выстраивать отношения с Беларусью без ультиматумов и цивилизационных выборов
Аномальные морозы в Беларуси – явление временное, а вот холод в отношениях с Западом многие уже считали вечным. Но, кажется, лед тронулся. По крайней мере, между Беларусью и США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В этом уверен наш гость из Америки, который не боится ни аномальных морозов (а Марку Эпископосу повезло приехать в Минск в самый разгар похолодания), ни политических сквозняков. Исследователь Института Куинси считает, что Беларуси и США нужно сменить минус на плюс в отношениях. И время для этого пришло.
Да, мы видим, что на смену ледниковому периоду в двустороннем диалоге пришла оттепель. Но за последние десятилетия мы настолько отдалились друг от друга (и на то были веские причины, особенно с нашей стороны), что, кажется, восстановить доверие между Минском и Вашингтоном будет не так и просто.
Хотя наш американский гость готов поспорить на этот счет.
Марк Эпископос в Беларуси не в первый раз. Говорит, больше всего в нашей стране ему нравятся люди. Ну и кухня, наверное.
Ольга Коршун, СТВ:
Марк, вы можете застегнуть пиджак на одну пуговицу?
Марк Эпископос, научный сотрудник Института Куинси (США):
После драников сложно.
Марк свободно владеет языком, шутит, понимает контекст. Политический тоже. Придерживается позиций реализма и военной сдержанности. В отношении Беларуси и вовсе призывает Белый дом кардинально сменить повестку. Вот его последние статьи.
К примеру, в этой автор утверждает, что жесткие санкции и дипломатическая изоляция Минска оказались контрпродуктивными. Эпископос предлагает более прагматичный подход, включая восстановление каналов связи и сохранение Беларуси как суверенного игрока.
Ольга Коршун:
Считаете, что изоляция Беларуси невыгодна Штатам. А таких, как вы, сегодня в Вашингтоне много?
Марк Эпископос:
Я думаю, нас немало. Я себя называю реалистом. Я человек, который смотрит на последние 10-20 лет американской большой политики, и я заключаю, что то, что мы делали в отношении Беларуси, не работало. И есть лучший подход. Подход, который акцентирует многовекторность, который акцентирует, что Беларусь всегда хотела иметь хорошие отношения с Западом и с Востоком. И выстраивать отношения без ультиматумов и без цивилизационных выборов, которые мы навязывали не только Беларуси, но и другим странам в постсоветском пространстве. Я думаю, это ключ к успеху. Я думаю, что администрация Белого дома исходит из похожего подхода.
Потепление с США: стоит ли Беларуси верить Белому дому? Ответил исследователь Института Куинси.