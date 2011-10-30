Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Беларуси: Абсолютно никакого беспокойства нет по поводу того, что социальная политика в Беларуси будет как-то сворачиваться

В ноябре бюджетники уже получат увеличенную зарплату. И пенсии с первого ноября будут изменяться в сторону увеличения. Все подробности мы узнаем в эфире программы «Картина мира» с Юрием Козиятко на РТР-Беларусь от министра труда и социальной защиты Марианны Щеткиной.

С 1 ноября повышаются пенсии. Насколько они вырастут?

Марианна Щеткина: Действительно, с 1 ноября увеличивается размер пенсий. В среднем это будет на 22%, но для каждого пенсионера будет свое индивидуальное повышение, потому что у каждого есть свой индивидуальный коэффициент. А если брать в среднем по абсолютной величине, то размер трудовой пенсии составит где-то 978 тысяч, а максимальный размер пенсии достигнет полутора миллионов.

Это уже третье повышение в этом году. Было повышение на 13%, на 14, а сейчас на 22. То есть, может быть, неправильная арифметика, но процентов на 49 пенсия в течение года выросла. Но инфляция гораздо больше – более 80%. Государство как-то собирается компенсировать вторую половинку?

Марианна Щеткина: Даже как-то обидно звучит. Что значит «собирается»? На самом деле эти выплаты, индексационное повышение было три раза в течение года, дополнительно оказывалась материальная помощь – два раза, помните, да? Поэтому, естественно, индексируется в зависимости от средней заработной платы за прошедший квартал. И в дальнейшем будет повышение пенсий. Оно рассчитывается. Деньги у нас для этого имеются в Фонде социальной защиты.

Но эти пенсии пенсионеры получат в декабре (чтобы понятно всем было), да?

Марианна Щеткина: Нет. Как раз пенсионеры получают пенсии месяц в месяц, то есть ноябрьские пенсии будут выплачиваться с 1 ноября.

Одновременно с бюджетниками, у которых заработная плата повышена в октябре?

Марианна Щеткина: Да.

А в ноябре они уже получают более высокую зарплату?

Марианна Щеткина: Совершенно верно, потому что заработную плату получают месяцем позже.

Вы сказали, что денег достаточно, в частности, чтобы повышать пенсии для пенсионеров. Но это же не беспредельно – этот запас или резерв? Может быть, надо уже на чем-то экономить? Я Вас подталкиваю к тому, что были разговоры о повышении пенсионного возраста. Представители белорусского государства всячески от этого пока открещиваются, но в Украине уже подняли. Не заставит ли жизнь нас тоже поднять пенсионную планку?

Марианна Щеткина: Вы знаете, когда я говорю, что денег достаточно, это не тождественно фразе, что денег много и их в избытке. Просто еще раз говорю, что эти повышения все просчитываются, прогнозируются. Ведь есть специальные прогнозы: сколько людей выйдет на пенсию, сколько денег в фонде. Поэтому мы и говорим, что пока необходимости в повышении возраста нет, потому что здесь тоже вопрос очень непростой. Первое – это, конечно, то, что надо. Если позже выходишь на пенсию, то и размер пенсии увеличивается. Почему средний размер пенсии у женщин меньше, чем у мужчин? Исключительно из-за того, что разный стаж. Поэтому здесь очень большая комплексная проблема, которую можно рассматривать, но это не означает, что мы не рассматриваем варианты расчетов по повышению пенсионного возраста. Единственное, что этот процесс должен быть эволюционный, этот процесс никогда не будет приниматься скрыто, тайно, вроде пришел, открыл газету, а там написано, что повышается и так далее.

А что? Референдум будем проводить?

Марианна Щеткина: Но, Вы знаете, что, по крайней мере, обсуждать это надо, потому что мнения очень разные. Поэтому втихаря этого однозначно никогда не будет.

Возвращаясь к тому, что у бюджетников зарплата в ноябре уже будет повышенная. А на что могут рассчитывать частники – те, кто работает в частном секторе?

Марианна Щеткина: 181 Указ Президента дал полностью всему реальному сектору экономики, бизнесу, свободу в оплате труда. Оплата зависит от эффективности работы. Рекомендательный характер тарифной сетки. Различные гибкие системы оплаты труда. Можно платить, как угодно, кому угодно, в зависимости от эффективности работы, от результатов труда, от того, что сегодня интересно данному предприятию или данному участнику. Если это экспорт, можно платить за экспорт. Если это импортозамещение, можно брать этот показатель. То есть сегодня государство абсолютно не регулирует эти процессы.

Мы видим, что происходит в мире, в странах Европы. Уже в Испании каждый четвертый практически безработный. Там, по-моему, 22% безработных зафиксировали. В Греции, наверное, уже вообще трудно посчитать. У нас определенные экономические проблемы не повысят число безработных?

Марианна Щеткина: Что такое «безработный»? В настоящее время 497 тысяч трудоспособных граждан вообще не заняты в экономике. Они не занимаются ничем. По каким причинам? Почему не работают? Когда перепись населения проходила, более 80 тысяч человек сказали, что они не желают работать. У них есть свои средства, живут. Надо более конкретно выяснить, почему человек не работает, в чем причина, что еще можно сделать, что можно человеку предложить. Но у нас нет такого обязательства, чтобы он работал. Есть право. А государство гарантирует то, что оно может предложить рабочее место, поэтому, я полагаю, что сегодня нет такой необходимости беспокоиться, не будет ли у нас как в Греции. Не будет.

Как в Греции не будет. Почему Вы боитесь сказать, что реальное количество безработных больше чем статистика?

Марианна Щеткина: А кто такой безработный? Что значит «больше чем статистика»? Человек уволился. Он сегодня не работает. Кто такие безработные? Вот я Вам задаю вопрос. Те, у кого нет работы?

Наверное, это те, кто зарегистрирован и получает это вот пособие.

Марианна Щеткина: Это человек, который сегодня готов приступить к работе. Например, в течение двух недель он готов приступить к работе. Вместе с тем, сегодня у нас есть люди, которым нет необходимости работать. Есть такие люди. Они сдают в аренду жилье.

Так они работают. Работают, только налоги большинство из них не платит.

Марианна Щеткина: Сегодня каждый человек вправе выбирать свою жизнь, свою судьбу, правильно? Но еще раз говорю, что сегодня государство должно гарантировать рабочее место. Эти рабочие места сегодня есть. А уже выбирать, хочешь ты или не хочешь, - это уже воля человека.

По нашей статистике, безработные – это те, кто хочет найти работу, а кто не хочет – тунеядцы?

Марианна Щеткина: Нет. Кто готов приступить к работе. Слово «тунеядцы» мы не произносим. У нас человек сам свою волю изъявляет.

Последний вопрос. У нас в стране сильная социальная политика и большое количество социальных гарантий. Какой у нас ресурс, по Вашим ощущениям, чтобы выдерживать эти гарантии?

Марианна Щеткина: Мы пока еще не подошли к той границе, чтобы сказать «выдерживать». Сегодня выполняются все гарантии, которые есть в государстве.

Мы сегодня должны просто решать ряд проблем, например, поддержки людей, которые по объективным причинам не могут справиться с какими-то жизненными ситуациями, все вместе, то есть не только государство, но и с привлечением гражданского общества. То есть мы должны здесь быть все вместе.

Абсолютно никакого беспокойства нет по поводу того, что социальная политика будет как-то сворачиваться. Строительство жилья идет. Все программы, которые есть, выполняются. Выполняются они в полном объеме по тому плану, который принят, поэтому озабоченности нет. Единственное, что нужно сегодня, это не бегать, кричать и говорить: «Ах, как мы будем это делать?» Нужно просто работать, хорошо работать на своем рабочем месте. Если оно тебя не устраивает, надо учиться, надо поддерживать свою компетентность, высокий профессионализм. Потому что ведь фраза «Человек – хозяин своей судьбы» имеет и тот смысл, что человек должен себя позиционировать как личность и постоянно развиваться, тогда он будет востребован.