Мануэль Селайя вернулся в Гондурас

Действующий правитель Гондураса издал указ о введении комендантского часа после того, как стало известно, что изгнанный президент Мануэль Селайя вернулся в столицу и укрылся в бразильском посольстве.

О введении комендантского часа объявил представитель действующего правительства Рене Сепеда. «Правительство объявило комендантский час на всей территории страны с 16:00 вечера до 6:00 утра для сохранения в стране спокойствия», - заявил он.

Здание бразильского посольства в Тегусигальпе окружают тысячи сторонников изгнанного президента Селайи.

Тем времени госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала стороны избежать вспышек насилия в связи с приездом в Тегусигальпу президента страны. По мнению Х.Клинтон, необходимо обеспечить диалог между изгнанным три месяца назад из страны М.Селайей и захватившим власть в Гондурасе правительством, сообщает «Интерфакс-Запад».