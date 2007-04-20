Манипуляциям во взаимоотношениях двух государств не место

Вопросы безопасности не должны использоваться в качестве политического рычага во взаимоотношениях между государствами.

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 апреля во время встречи с министром обороны России Анатолием Сердюковым. Какими бы ни были отношения между руководителями Беларуси и России, вопросы безопасности - это святое, сказал Президент. Он подчеркнул, что у военных ведомств двух стран есть много проблем, которые нужно решать сообща.

Тем временем, в Минске проходит заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России. Обсуждается создание объединенной системы связи. Министр обороны Беларуси Леонид Мальцев отметил, что в настоящее время продолжается работа над общей военной доктриной, планируются совместные оперативно-тактические мероприятия. В свою очередь, министр обороны России Анатолий Сердюков отметил, что сотрудничество государств в военной сфере развивается хорошими темпами. Москва и Минск совместными усилиями могут снизить военные угрозы, возникающие от расширения НАТО и изменения базирования вооруженных сил США в Европе.