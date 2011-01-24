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Манифестанты в Тунисе требуют отставки однопартийцев и соратников бывшего президента

24 января 2011 09:40
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Те остались на ключевых постах при новом коалиционном правительстве.

На улицах всю ночь, несмотря на комендантский час, находились тысячи людей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Беспорядки в стране начались 8 января. Их жертвами, только по официальным данным, стали около 80 человек, более ста получили ранения. На фоне ожесточившихся столкновений и акций протеста президент Зин Абидин бен Али был вынужден покинуть страну. Временно исполняющим обязанности главы государства стал вице-спикер парламента.

# Фотофакт

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