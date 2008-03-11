Прямой эфир

Максимально приблизить законы к жизни

11 марта 2008 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Александр Лукашенко принял с докладом председателя Совета Республики Геннадия Новицкого.

В частности, отмечено, что основные усилия направляются на повышение качества законотворчества. Главная задача - максимально приблизить законы к жизни и современному курсу государства. Сегодня законопроекты ведутся с нулевого чтения: от  замысла до  подготовки на подпись Президенту.

Глава государства проинформирован и о работе вновь созданного Совета по координации деятельности органов местного самоуправления. Отмечено, что теперь можно оперативно решать многие проблемы  в сельской глубинке. Сенаторы и специалисты Совета Республики выезжают на места, выясняют и анализируют наиболее острые проблемы, а также информируют население о новшествах в законодательстве страны.     

На встрече речь шла также об  укреплении сотрудничества с ЮАР. Товарооборот между нашими государствами в прошлом году вырос почти в три раза. Сейчас рассматривается ряд конкретных проектов, в том числе и по созданию совместных производств.

Другие новости рубрики

Все новости
11 марта 2008 09:14

Президент Беларуси утвердил Положение о порядке прохождения службы в резерве

11 марта 2008 09:12

Проект повестки дня предстоящего заседания Совета глав правительств обсудят в Минске

10 марта 2008 08:42

В Сербии готовятся провести досрочные выборы в парламент