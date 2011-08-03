МАК, состоящий из представителей России и других республик СНГ, раскритиковал доклад Польши

Межгосударственный авиационный комитет (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина) прокомментировал окончательный доклад польской комиссии, посвященный анализу причин авиакатастрофы в Смоленске.

Свою лепту в трагедию, по мнению руководителя польской комиссии, внесла и российская сторона. По мнению комиссии, летчикам Ту-154М не был предоставлен качественный прогноз погоды для аэродрома «Смоленск-Северный», в частности, не было спрогнозировано появление тумана в районе приземления. Эти тезисы вызвали критику МАК.

Председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей Морозов назвал «безосновательной» гипотезу польских следователей о неисправности радиолокационной системы посадки аэродрома, сославшись на результаты контрольного облета практически сразу же после крушения Ту-154 при том же природном ландшафте. Информация о сложных метеоусловиях на аэродроме «Смоленск-Северный» передавалась экипажу своевременно и неоднократно, подчеркнул он. Он заверил, что диспетчеры обладали необходимой квалификацией для управления полетами в зоне своей ответственности, на аэродроме стояло знакомое им оборудование, а тот член команды, который был прислан в Смоленск недавно, прошел весь необходимый инструктаж.

Польская комиссия считала, что решения на борту Ту-154 принимались правильные, но опыта для их реализации не хватило. Морозов считает, что экипаж разбившегося самолета принимал неправильные решения, совершая типовые ошибки. Именно то, что самолет вовремя не ушел на второй круг, и стало непосредственной причиной трагедии, заявил Морозов. Решение об уходе на второй круг надо было принимать на высоте 200 метров.

Известно, что польские власти произвели замену экипажа прямо накануне вылета, но неизвестно, почему произошла замена экипажа. Польская сторона утверждает, что «по производственной необходимости».



Польская комиссия сообщила, что ранее появлявшаяся информация о давлении на экипаж, которое оказывали высокопоставленные пассажиры, в частности главнокомандующий польскими ВВС Анджей Бласик, не соответствует действительности. Морозов опроверг и это - по его словам, Бласик лично доложил о готовности к полету, до конца находился в кабине пилотов и осуществлял контролирующее пилотирование, что однозначно является психологическим давлением. В данной ситуации высокопоставленные пассажиры настаивали на выполнении посадки во что бы то ни стало, что оказало влияние на принятые командиром воздушного судна роковые решения, констатировал Морозов.