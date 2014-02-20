Майдан в Киеве: «Правый сектор» обещает остановить насилие в обмен на сокращение полномочий Виктора Януковича

Новости Украины. День траура по погибшим в Украине стал 20 февраля по-настоящему «черным». Вопреки объявленному властями и лидерами оппозиции перемирию, боевые отряды протестующих с самого утра начали наступление на позиции правоохранителей на границах Майдана. Днем милицию выбили с площади. Захваченной оказалась и гостиница «Украина». Во время стычки возле этого здания под обстрел попали две съемочные группы телеканала «Раша Тудэй».

В целом же, только по официально подтвержденной информации, число погибших за эти дни достигло уже 35 человек, счет раненных идет на сотни, впрочем, точных цифр пока нет.

Во избежание новых жертв сотрудников некоторых правительственных структур распустили по домам. Однако выбраться из центра Киева сейчас крайне затруднительно, метро все еще закрыто, улицы блокированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сорвано и заседание Верховной Рады. При этом обе стороны уже объявили о проведении нового, экстренного, собрания парламентариев, вот только где оно пройдет, пока не понятно.

Тем временем радикальные участники протестов, показав окончательную неподконтрольность лидерам оппозиции, выступили с обращением к президенту Виктору Януковичу. Националисты из «Правого сектора» пообещали остановить насилие в обмен на сокращение полномочий главы государства. Фактически ультиматум властям выдвинули и прибывшие в Киев министры иностранных дел Польши, Германии, Франции. Эти дипломаты потребовали проведения немедленных перевыборов, угрожая введением санкций уже вечером.

Вот только ситуация в Украине может измениться к худшему ближе к вечеру. Обе стороны заявили о ведении на территории центра Киева снайперского огня. По сообщениям местных СМИ, из-за эскалации конфликта на улицах горожане «массово покидают правый берег, тот, на котором находится Майдан и прочие стратегически важные объекты...»

В связи с крайне напряженной ситуацией в Киеве и других городах посольство Беларуси рекомендует находящимся в Украине белорусам не посещать места активных протестных действий и быть предельно осторожными.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Виктору Януковичу в связи с гибелью людей в результате массовых беспорядков в Киеве. «Беларусь всегда осуждала противоправные действия участников политических конфликтов и неконституционные методы разрешения внутриполитических разногласий, которые неизбежно приводят к эскалации насилия» – говорится в соболезновании. От имени белорусского народа и себя лично глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Беларусь считает недопустимыми противоправные методы разрешения внутри-политических разногласий в Украине. Об этом заявляют в белорусском внешне-политическом ведомстве. Наша страна последовательно выступает за урегулирование украинского политического кризиса мирными средствами, при безусловном соблюдении конституционных норм права и без внешнего вмешательства. Министерство иностранных дел выражает надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Украине.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси:

Нельзя не обратить внимание на то, что при оценке драматических событий, происходивших в Украине в последние месяцы, страны Запада неоднократно подчеркивали якобы «мирный» характер акций протеста и не хотели замечать незаконного захвата административных зданий, использования демонстрантами в столкновениях с милицией «коктейлей Молотова», а также огнестрельного оружия. Подходы, применяемые в отношении событий в Украине, разительно отличаются от тех оценок, которые звучат в связи с протестными акциями в других европейских странах, где правоохранительным органам приходится применять силу для наведения правопорядка.