Майдан в Киеве: на улицах царит анархия, зафиксированы случаи вандализма, мародерства и произвола

Новости Украины. Верховная Рада Украины 24 февраля должна будет приступить к формированию коалиции и Правительства. Кандидатуру нового премьер-министра внесет на рассмотрение депутатов спикер парламента. В тоже время у здания парламента собрались сотни манифестантов. Они требуют полной перезагрузки политической системы и новых лиц на государственных постах.

Пока на улицах Киева царит анархия, зафиксированы случаи вандализма, мародерства и произвола. Жертвами национал-радикалов стало около полусотни монументов и скульптур мемориальных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ.

Возросло и число пострадавших: ранения различной степени тяжести получили 675 человек, 82 погибли. По данным ряда украинских СМИ, утром коммунальные службы должны были приступить к разбору баррикад. Однако до сих пор подтверждения нет.