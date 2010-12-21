Магомед Велиев, международный наблюдатель: Выборы были очень прозрачными. Откровенно сказать, я такого еще никогда не видел

Положительную оценку выборам в Беларуси дают международные наблюдатели. Специалисты называют их открытыми и прозрачными.

Говоря об общем ходе голосования, эксперты отмечают высокую активность и ответственность избирателей: на многих участках явка была 100-процентной. Большинство международных наблюдателей, а их более тысячи, также не имеют претензий к избирательной кампании ни в техническом, ни в организационном плане.

А независимые эксперты Швеции и Азербайджана остались крайне довольны мониторингом как досрочного голосования, так и самой кампании по выборам Президента Беларуси. И признали их соответствующими всем международным стандартам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сэппо Исотало, международный наблюдатель (Швеция):

Все прошло, как это принято. У меня опыт большой. Я 10 лет этим здесь занимаюсь и очень серьезно.

Они были открытые и настоящие выборы, как только возможно.

У меня в Швеции, например, все зависит от процентной разницы между двумя разными вариантами: левые, правые. Но у вас другое положение в стране.

Магомед Велиев, международный наблюдатель (Азербайджан):

Они были очень прозрачными. Откровенно сказать, я такого еще никогда не видел. А в день выборов, 19 декабря, действительно, народ с радостью и большой активностью пошел голосовать. Это было довольно заметно.

Я был в Лидском районе, был в городе Березовка.

Все условия созданы были и для избирателей. Никто их не принуждал. Все было по желанию. Все как положено, все участки были отмечены, адреса, дома. И народ ходил голосовать спокойно, свою волю проявлял. Никто их не направлял. Это было все заметно.

Мнения европейских и американских наблюдателей о выборах Президента Беларуси