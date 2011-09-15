Людям, которые не могут определить, мужчины они или женщины, разрешили в паспортах указывать неопределенный пол

Такое нововведение принято в Австралии, пишет BBC. По словам инициаторов, накопилось много жалоб от австралийских путешественников, которых постоянно задерживают и допрашивают в аэропортах мира, поскольку их пол, указанный в паспорте, не соответствует их внешнему облику.Первым человеком, у которого в паспорте стоит отметка «Х» (неопределенный), стал житель Австралии Норри Мэй-Уэлби (на фото), который закрепил свою неопределенность документально еще в марте 2010.