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Людям, которые не могут определить, мужчины они или женщины, разрешили в паспортах указывать неопределенный пол

15 сентября 2011 06:51
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Такое нововведение принято в Австралии, пишет BBC. По словам инициаторов, накопилось много жалоб от австралийских путешественников, которых постоянно задерживают и допрашивают в аэропортах мира, поскольку их пол, указанный в паспорте, не соответствует их внешнему облику.Первым человеком, у которого в паспорте стоит отметка «Х» (неопределенный), стал житель Австралии Норри Мэй-Уэлби (на фото), который закрепил свою неопределенность документально еще в марте 2010.

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