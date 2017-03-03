Люди искренне признательны вам за верность долгу и преданность родине: Президент поздравил сотрудников и ветеранов ОВД накануне праздника

Новости Беларуси. Лучшая оценка работы белорусской милиции – доверие граждан. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, выступая сегодня на торжественном собрании по случаю 100-летия образования службы.

В эти минуты во Дворце Республики проходит праздничный концерт.

Среди приглашённых – лучшие сотрудники и ветераны органов внутренних дел.

С профессиональным праздником и знаменательным юбилеем правоохранителей поздравил глава государства, отметив, при этом, что выполнять свою работу честно и добросовестно сегодня нашим милиционерам непросто.

Капитан Вероника Демьянова еще школьницей решила, что будет носить милицейские погоны. Такой же выбор сделал и ее брат. Сегодня она среди тех, кто пришел почтить память стражей закона и порядка, кто до последнего оставался верен долгу.

Вероника Демьянова, инспектор по делам несовершеннолетних Оршанского отдела внутренних дел на транспорте:

В 96 году мой отец при исполнении служебных обязанностей погиб. В тот момент, хотя мне не было 12 лет, для себя поставила цель – продолжить династию. Продолжить то, что начал отец.

За 30 лет своей службы Юрий Демьянович убедился – милиционер занимает важное место в любом обществе.

Спокойствие на улицах, простая возможность гулять в парке без страха быть ограбленным – результат работы милиции.

Юрий Радюкевич, ветеран Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Когда я начинал службу, у нас на наше отделение было 2 мотоцикла и несколько машин. Вы сами сегодня видите, как оснащена наша белорусская милиция. Потенциал сотрудников также возрос.

Сегодня в Беларуси и милицейские кадры на высоте, и результаты их работы одни из лучших среди постсоветских стран.

Евгений Горин, СТВ:

Накануне 4 марта, свой профессиональный праздник и одновременно 100-летний юбилей создания милиции, белорусские стражи правопорядка начали массово отмечать во Дворце Республики. Здесь сегодня собрались и ветераны службы, и современные герои в погонах.

Анатолию Сёмину – 65. У него дочь и три сына. Самому младшему – Арсению – 9.

Анатолий Сёмин, ветеран Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Всегда в семейном кругу празднуем. 100-летний юбилей – это знаменательная дата, особенно для таких, как я: начинал с райотдела, УВД, МВД. Все ступени прошел.

Как говориться за спиной никого не было, сам все выдвигал.

Приятно сходить сюда, посмотреть вспомнить свою молодость, и для ребенка полезно.

Станислав Чуприн, начальник Кричевского РОВД – УВД Могилевского облисполкома:

Во-первых, это тяжелая работа, потому что милиция в большинстве своём работает с людьми, которые нарушают закон, и естественно в чем-то идут против нашего общества.

Профессия милиционера, особенно в глубинке, она почетна и уважаема.

В милиции люди не работают, в милиции люди живут, потому что нельзя выйти из кабинета и все забыть. Это жизнь. Поэтому праздник и семейный, и жизненный.

Некогда работника уголовного розыска Виктора Ковалева – министр приветствует лично. 40 лет в МВД! От курсанта до генеральских звезд. Они отличный пример для Ильи и Павла – курсантов лицея МВД.

Павел Каленик, курсант лицея МВД:

У меня цель стать министром и достичь больших высот, ну и безопасность города держать тоже под охраной.

Илья Зварика, курсант лицея МВД:

Милиция – это безопасность страны, безопасность любого человека, который находится в нашем городе, в нашей стране.

Президент в своей вступительной речи затронул всю столетнюю историю белорусской милиции. У нее за плечами большой список достижений.

Белорусские стражи правопорядка всегда считались одними из лучших.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые сотрудники, ветераны нашей доблестной милиции, дорогие друзья, позвольте мне от всей души от имени белорусского народа поздравить всех вас со знаменательным юбилеем – 100-летием белорусской милиции. Сегодня наша страна, наш народ чествует тех, кто избрал для себя одну из самых важных и ответственных профессий – защищать правопорядок, спокойствие граждан.

Без преувеличения можно говорить о том, что история органов внутренних дел – героическая летопись самоотверженного и беззаветного служения отечеству, многих поколений, лучших его сыновей и дочерей.

Новое веха в истории нашей милиции открылось с образованием суверенной и независимой Беларуси. Первые годы её становления проходили в состоянии почти полного обвала экономики и деградации всех сфер жизни общества. Предприятия останавливались, люди массово оставались без работ и средств к существованию.

Впервые за многие десятилетия в мирное время они практически попадали в нищету.

Плюс к этому разгул преступности и очевидная слабость власти, такова картина начала лихих девяностых годов. Белорусскому народу понадобилась защита, понадобилось надёжное плечо. Мне с вами просто говорить на эту тему, потому что подавляющее большинство присутствующих в этом зале – все это видели, пережили и не мало здесь сидящих наводили порядок в те времена. Вспомните нашу основную трассу на Брест из Москвы, сколько там орудовало бандитов, вспомните те сходки. Которые проводили на территории Беларуси, я помню первые свои годы, и собирались проводить бандиты – общаки и прочее. Вы все это помните, и действительно народу нужна была сильная поддержка, народ нуждался в ориентирах.

И мы сумели вернуть народу уверенность в завтрашнем дне, обеспечить правопорядок и возродить авторитет государства.

Лицо государства это во многом и работа милиции. Абсолютно неважно, какие погоны на плечах у сотрудника внутренних дел, но по его работе делают выводы и граждане, и гости страны о происходящем в республике, о том насколько здесь безопасно жить.

Александр Лукашенко:

Мы хорошо понимаем, какая огромная ответственность лежит сегодня на Министерстве внутренних дел, на всех правоохранительных структурах государства.

Ответственность за безопасность, стабильное развитие нашей страны – иллюзий сегодня быть не должно.

Расколоть наше общество, дестабилизировать обстановку, тем более оказать на нас какое бы то ни было давление ни у кого не получится. Но каждый день, каждый год желающих это сделать будет не меньше. Мы как костка в горле всем, а вокруг вы видите, что происходит – мир сошел с ума. И если не зависть, то непонимание того, что происходит в нашей стране, толкает многих к тому, чтобы и мы были такие, как они. И вот тут мы не должны пасть на колени. Мы должны удержать свою страну и защитить свой народ. И я уверен – мы это сделаем.

На любые авантюры у нас всегда будет адекватный ответ.

За последние годы отношение к людям в погонах меняется к лучшему. Все-таки после развала союза имидж профессии был подорван, но положительные результаты работы милиционеров это и рост доверия к стражам правопорядка.

Александр Лукашенко:

Я ещё раз поздравляю всех ветеранов, сотрудников милиции. Знайте, люди искренне ценят ваш нелёгкий, ответственный труд, признательны вам за верность долгу и преданность родине. Правдой является и то, что только ленивый, хоть один раз в своей жизни не может бросить камень в сторону милиции. Ну как же? Если что-то где-то случилось, кто виноват? Прежде всего милиция.

Но в этом есть большой плюс – это значит, что в свои трудные мгновения жизни, каждый человек видит прежде всего помощь со стороны милиции.

Вы на это должны реагировать спокойно, наращивая, как говорят, свою способность, на деле доказывать, что вы истинно народная милиция.

В советское время ждали телеконцерт ко Дню милиции. Это был настоящий праздник. Во Дворце Республики вечером накануне 4 марта белорусские исполнители поздравили вех милиционеров страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.