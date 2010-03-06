Лужков хочет развесить плакаты Сталина по всей Москве

Председатель Высшего совета партии "Единая Россия", спикер Государственной Думы Борис Грызлов осудил решение мэра Москвы Юрия Лужкова (возглавляющего столичный горком правящей партии) разместить к 65-летию Победы плакаты с портретами Сталина.

«Юрий Михайлович Лужков должен пересмотреть свое решение. Он не историк, а руководитель города. Речь идет не об исторической, а о политической оценке фигуры Сталина. И эта оценка не может быть положительной. Что касается моральной оценки, то здесь вообще не о чем спорить: Сталин – виновник гибели миллионов людей», - заявил Грызлов, отвечая на высказывание Лужкова, что «объективность требует, чтобы тех, кто руководил государством, не вычеркивали из истории».

Накануне Лужков сказал также, что всех руководителей государства нужно представлять «в той совокупности, пропорции, которые показывают их роль в войне и в восстановлении хозяйства после войны».

«Я уже высказывал свое мнение по этому поводу. Оно не меняется. Ни о какой «пропорциональности» вклада Сталина по сравнению с вкладом в Победу всего народа говорить нельзя. Не все портреты из учебников истории должны украшать улицы и площади наших городов», - сказал Грызлов.

На комментарий Грызлова в этот же день ответила пресс-служба мэрии Москвы. Позиция Лужкова, заявили там агентству «Интерфакс», трактуется некорректно.

«Мэр не раз заявлял, что не является сталинистом. Несмотря на обращение ветеранских организаций разместить наглядную агитацию с изображением Сталина, правительство Москвы даже не планировало масштабного тиражирования образа этого политического деятеля и фактически от этого отказалось». Но в то же время, отметили в пресс-службе правительства Москвы, среди участников Великой Отечественной войны есть и почитатели Сталина, которые хотят использовать его изображение в местах своих встреч. «Это их право, которое не является прерогативой правительства Москвы», - заявили в мэрии.