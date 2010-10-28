Лукашенко – Зюганову: Я очень внимательно наблюдаю за работой Компартии Российской Федерации

Александр Лукашенко ценит стремление Геннадия Зюганова разобраться в проблемах белорусско-российских отношений. Об этом Президент сообщил лично председателю Центрального комитета Коммунистической партии России сегодня на встрече в Минске.

Глава государства назвал Геннадия Зюганова человека осведомленным. Этот российский политик — один из немногих, кто всегда занимал последовательную позицию в отношении Беларуси.

Александр Лукашенко:

Благодарю Вас за то, что хоть один человек в России отозвался на все то, что происходит, и предложил, как Вы сказали, срочно обсудить проблемы для того, чтобы убедиться, что же на самом деле происходит. Конечно, вы человек осведомленный. Я очень внимательно наблюдаю за вашей работой, за работой Компартии Российской Федерации. Я думаю, Вы никогда не сможете за полтора десятка лет нашего знакомства, даже больше, бросить камень в мой огород.

Мы никогда не стеснялись, когда было запрещено разговаривать о социализме, коммунизме, нашем прошлом, Отечественной войне, продвижении НАТО, нашей обороноспособности, совместной работе. Мы всегда с Вами поддерживали хорошие отношения. Насколько возможно, я всегда Вас и партию информировал о происходящих событиях, что тоже в последнее время начало вызывать какое-то недовольство и аллергию.

В ответ глава КПРФ передал белорусскому лидеру приветствие от левых и народно-патриотических сил России. Геннадий Зюганов отметил работу российских региональных журналистов, которые совсем недавно побывали в Беларуси и не побоялись опубликовать свои материалы о стране. Это хорошая атмосфера для дальнейшего диалога сторон. Зюганов рассказал, что сейчас в Минске проходит семинар Парламентского собрания союза Беларуси и России.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ России, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Федерального Собрания РФ:

Должен сказать, что и власти на местах в российской провинции очень дорожат связями. Почти 80 регионов России имеют прямые связи с вашими предприятиями, и от этого все мы только выигрываем. Сейчас проходит семинар в Парламентской ассамблее: обмен, учеба и знакомство дают хороший толчок и для осмысления российской проблемы. Мы сейчас принимаем бюджет — после засушливого лета, после довольного тяжелого кризиса. Знакомимся с итогами вашей пятилетки, вы и Всебелорусское народное собрание проводите. Сам факт того, что вы соберете 2,5 тысячи представителей всех коллективов, районов, социальных слоев и сформулируете цели и задачи на ближайшие 5 лет, заслуживает особого внимания.