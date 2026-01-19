Лукашенко: я украинцам всегда намекаю, никто, кроме нас, им не поможет в послевоенное время

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо понимать украинцам, что дело не в том, что кусочек туда, кусочек сюда этой территории, все это понятно, это болезненно для любой страны. Но люди разберутся, где им жить. Не территория решает, не земля все решает. Люди разберутся, определятся. Если с Россией им будет удобно, как Крыму и другим, они будут жить. Пройдет время и все расставит на свои места. Из этого надо исходить в Украине, а не гробить каждый день тысячи, тысячи людей. И миллионы сбежавших из Украины, которые могут и не вернуться туда уже в спокойное время. Вот это надо видеть прежде всего. И потом, я украинцам всегда намекаю, насколько это возможно. Никто, кроме нас, им не поможет в послевоенное время. И мы тут хороши, и украинцы – понимание приходит. Конечно, это непростой процесс. Но эти шаги навстречу надо делать.