Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Политика
  • Лукашенко выразил соболезнования и слова поддержки заместителю Председателя Центральной военной комиссии КНДР Ким Чен Ыну и народу этой страны в связи с кончиной Ким Чен Ира

Лукашенко выразил соболезнования и слова поддержки заместителю Председателя Центральной военной комиссии КНДР Ким Чен Ыну и народу этой страны в связи с кончиной Ким Чен Ира

19 декабря 2011 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости КНДР. В Корейской народно-демократической республике от сердечного приступа скончался Председатель Государственного комитета обороны Ким Чен Ир. По сообщению национальных СМИ, лидер Северной Кореи умер в субботу во время рабочей поездки по стране.

Официальный траур продлится по 29 декабря а церемония похорон пройдет 28 декабря в Пхеньяне. На данный момент ситуация в КНДР, по свидетельствам очевидцев, в целом стабильная. 

Соболезнования и слова поддержки заместителю Председателя Центральной военной комиссии КНДР Ким Чен Ыну, а также всему народу этой страны выразил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
19 декабря 2011 15:08

Траур в КНДР. Плачущие люди на улицах Северной Кореи

19 декабря 2011 15:04

Медведев: Сейчас мы реально создали первый наш наднациональный орган, который будет заниматься интеграцией

19 декабря 2011 11:06

Ким Чен Ын, сын Ким Чен Ира, официально провозглашен «последователем» отца