Лукашенко выразил соболезнования и слова поддержки заместителю Председателя Центральной военной комиссии КНДР Ким Чен Ыну и народу этой страны в связи с кончиной Ким Чен Ира

Новости КНДР. В Корейской народно-демократической республике от сердечного приступа скончался Председатель Государственного комитета обороны Ким Чен Ир. По сообщению национальных СМИ, лидер Северной Кореи умер в субботу во время рабочей поездки по стране.

Официальный траур продлится по 29 декабря а церемония похорон пройдет 28 декабря в Пхеньяне. На данный момент ситуация в КНДР, по свидетельствам очевидцев, в целом стабильная.

Соболезнования и слова поддержки заместителю Председателя Центральной военной комиссии КНДР Ким Чен Ыну, а также всему народу этой страны выразил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.