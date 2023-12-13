Лукашенко: «Всё должно быть сконцентрировано в МИД». Тезисы поручений на совещании после большого турне
Все проекты, о которых договорились в ходе официальных визитов в зарубежные страны, должны быть реализованы. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря на совещании во Дворце Независимости, где подвели итоги международного турне Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул, что план сотрудничества со странами дальней дуги требует особого контроля. Необходимы конкретные проекты и планы, что выполнимо – Экваториальная Гвинея тому подтверждение. По итогам официального визита была выработана дорожная карта. Именно такого подхода Александр Лукашенко требует и в отношениях с другими государствами.
Подробнее о поставленных задачах – материал нашего политического обозревателя Алены Сыровой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень прошу членов правительства ваших и наших обещанное выполнить.
Такими словами Александр Лукашенко завершал каждую из встреч со своими коллегами во время масштабного (без малого двухнедельного) интернационального турне.
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И по прилете, фактически с трапа, во Дворец Независимости – сразу продемонстрировал всю решимость, которая стоит за этими словами.
Александр Лукашенко:
Хотел бы с вами обсудить итоги нашей командировки – правительственной делегации и моей.
Министру Алейнику вообще будет поручено курировать исполнение договоренностей по всем направлениям, но пласт этот очень большой, каждая страна имеет свою специфику, без помощи коллег не обойтись.
Александр Лукашенко:
Все должно быть сконцентрировано в Министерстве иностранных дел. Там все должно быть. Посмотрим, как новый министр иностранных дел справится с этими вопросами. Это огромное количество вопросов. Поэтому я и поручаю и Шейману, и Косинцу подключиться и так далее. Правительству и министрам придется реализовывать все договоренности. Я просто категорически вас предупреждаю о том, чтобы не было какого-то торможения.
Александр Лукашенко расставил акценты. Начиная с Африки. Экваториальная Гвинея была экватором командировки. Там же наметили реализацию 74 проектов и 15 пунктов дорожной карты. Последний из которых появился в последний момент и является важнейшим – контроль за исполнением поручений, иначе зачем все это?
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По кадрам встреч в африканских странах очень хорошо заметно, что нас там ждут, кроме того, к нашему Президенту относятся как к человеку, которому можно доверять и доверяют, на которого рассчитывают. И исполнители это доверие не имеют права подорвать.
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Этот тезис глава государства повторял не единожды, как и напоминание о том, что мы не благотворительная организация и рассчитываем на равноправное сотрудничество. Похоже, что наши партнеры хотят того же. К слову, девиз Экваториальной Гвинеи звучит как «Единство, мир, справедливость». Это ценно и для нас. Так вот о справедливости говорили и сегодня.
Александр Лукашенко:
Я вам уже говорил во время полета: возьмите и занимайтесь Африкой, как когда-то вы начинали. Она должна быть под контролем у вас как специального посланника Президента. По Кении вы знаете вопросы, по которым нас попросил Президент помочь им: три глобальных выгодных для нас вопроса. Ну и другие. Поэтому Африка и Кения отдельно – это ваш вопрос.
И если Виктор Шейман ассоциируется с Африкой и отвечает за нее, то Николай Снопков – это Китай. Прежде вице-премьер служил там послом и по-прежнему сохраняет тесные связи с Поднебесной. Ими мы очень дорожим.
И глядя на то, как сейчас развиваются отношения с африканскими странами, вспоминается, как десятилетия назад Александр Лукашенко говорил о необходимости выстраивания коммуникаций с Китаем, который в тот момент ассоциировался не с качеством точно, а сегодня стал важнейшим центром силы и не намерен останавливаться.
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Таким же достижением можно считать и наши отношения с ОАЭ. Свое турне глава государства начал с дубайской конференции по климату. Все помнят яркие кадры оттуда. От спонтанного межконтинентального саммита на ногах, в кулуарах. Череды приглашений посетить с визитом от Кении до Сербии (в Найроби, не откладывая в долгий ящик тоже побывали), до яркой и непривычно правдивой для таких мероприятий речи.
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Свои визиты Александр Лукашенко в последующие дни совершал из ОАЭ. Это красноречиво и логично. Во-первых, проходили встречи с руководством Эмиратов, только хендшейком на саммите, понятно, не ограничились; а во-вторых, Эмираты сегодня еще один центр силы и хаб, с которым у нас общие интересы.
Александр Лукашенко:
Понятно, что Эмираты работают с нами по отдельным вопросам, нигде нет торможения, никто не обижался, но и договаривались, что возможно у них очень большой интерес и мы можем вместе работать в Африке. Там большой кусок работы для Эмиратов, имея в виду их влияние в мире и те ресурсы финансовые, которые у них есть. Поэтому если у них будет интерес по отдельным вопросам работать, мы готовы их подключать.
Часть поручений глава государства давал уже без присутствия телекамер, так нужно. Политика сегодня любит тишину. А недоброжелателей у нас немало, но куда эффективнее концентрироваться на тех, кто готов к конструктивному взаимодействию и не тормозить, время требует решений, дисциплины и исполнительности в отношении тех, кто тебе доверяет и идет навстречу.