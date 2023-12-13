Лукашенко: «Всё должно быть сконцентрировано в МИД». Тезисы поручений на совещании после большого турне

Все проекты, о которых договорились в ходе официальных визитов в зарубежные страны, должны быть реализованы. Об этом Александр Лукашенко заявил 13 декабря на совещании во Дворце Независимости, где подвели итоги международного турне Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул, что план сотрудничества со странами дальней дуги требует особого контроля. Необходимы конкретные проекты и планы, что выполнимо – Экваториальная Гвинея тому подтверждение. По итогам официального визита была выработана дорожная карта. Именно такого подхода Александр Лукашенко требует и в отношениях с другими государствами. Подробнее о поставленных задачах – материал нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень прошу членов правительства ваших и наших обещанное выполнить. Такими словами Александр Лукашенко завершал каждую из встреч со своими коллегами во время масштабного (без малого двухнедельного) интернационального турне. «Если мы договоримся, мы пройдём быстро этот путь» – Александр Лукашенко прибыл в Кению И по прилете, фактически с трапа, во Дворец Независимости – сразу продемонстрировал всю решимость, которая стоит за этими словами.

Александр Лукашенко:

Хотел бы с вами обсудить итоги нашей командировки – правительственной делегации и моей. Министру Алейнику вообще будет поручено курировать исполнение договоренностей по всем направлениям, но пласт этот очень большой, каждая страна имеет свою специфику, без помощи коллег не обойтись.

Александр Лукашенко:

Все должно быть сконцентрировано в Министерстве иностранных дел. Там все должно быть. Посмотрим, как новый министр иностранных дел справится с этими вопросами. Это огромное количество вопросов. Поэтому я и поручаю и Шейману, и Косинцу подключиться и так далее. Правительству и министрам придется реализовывать все договоренности. Я просто категорически вас предупреждаю о том, чтобы не было какого-то торможения. Александр Лукашенко расставил акценты. Начиная с Африки. Экваториальная Гвинея была экватором командировки. Там же наметили реализацию 74 проектов и 15 пунктов дорожной карты. Последний из которых появился в последний момент и является важнейшим – контроль за исполнением поручений, иначе зачем все это? «Там очень хорошие перспективы». Лукашенко поставил задачи по итогам зарубежных визитов

По кадрам встреч в африканских странах очень хорошо заметно, что нас там ждут, кроме того, к нашему Президенту относятся как к человеку, которому можно доверять и доверяют, на которого рассчитывают. И исполнители это доверие не имеют права подорвать. Лукашенко в Экваториальной Гвинее: мы не колонизаторы, мы ваши друзья! Читайте здесь. Этот тезис глава государства повторял не единожды, как и напоминание о том, что мы не благотворительная организация и рассчитываем на равноправное сотрудничество. Похоже, что наши партнеры хотят того же. К слову, девиз Экваториальной Гвинеи звучит как «Единство, мир, справедливость». Это ценно и для нас. Так вот о справедливости говорили и сегодня.

Александр Лукашенко:

Я вам уже говорил во время полета: возьмите и занимайтесь Африкой, как когда-то вы начинали. Она должна быть под контролем у вас как специального посланника Президента. По Кении вы знаете вопросы, по которым нас попросил Президент помочь им: три глобальных выгодных для нас вопроса. Ну и другие. Поэтому Африка и Кения отдельно – это ваш вопрос.

И если Виктор Шейман ассоциируется с Африкой и отвечает за нее, то Николай Снопков – это Китай. Прежде вице-премьер служил там послом и по-прежнему сохраняет тесные связи с Поднебесной. Ими мы очень дорожим. И глядя на то, как сейчас развиваются отношения с африканскими странами, вспоминается, как десятилетия назад Александр Лукашенко говорил о необходимости выстраивания коммуникаций с Китаем, который в тот момент ассоциировался не с качеством точно, а сегодня стал важнейшим центром силы и не намерен останавливаться. Лукашенко: «Китай – это будущее всей планеты». Подробности.

Таким же достижением можно считать и наши отношения с ОАЭ. Свое турне глава государства начал с дубайской конференции по климату. Все помнят яркие кадры оттуда. От спонтанного межконтинентального саммита на ногах, в кулуарах. Череды приглашений посетить с визитом от Кении до Сербии (в Найроби, не откладывая в долгий ящик тоже побывали), до яркой и непривычно правдивой для таких мероприятий речи. Лукашенко на саммите в ОАЭ: те, кто выступал здесь в первых рядах, они ведь ведут эти войны! Свои визиты Александр Лукашенко в последующие дни совершал из ОАЭ. Это красноречиво и логично. Во-первых, проходили встречи с руководством Эмиратов, только хендшейком на саммите, понятно, не ограничились; а во-вторых, Эмираты сегодня еще один центр силы и хаб, с которым у нас общие интересы.