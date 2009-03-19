Лукашенко встретился в Москве с Медведевым

Беларусь и Россия договорились активно поддерживать промышленную кооперацию двух стран, не замыкаться на автономных рецептах выживания в условиях глобального кризиса. Стороны намерены объединять усилия для выработки общей стратегии по минимизации его последствий влияния на экономики. Двусторонние переговоры Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева состоялись сегодня в загородной резиденции российского Президента Завидово. Главы государств обсудили практически весь спектр белорусско-российских отношений: от реализации решений Высшего госсовета Союзного государства до сотрудничества в сфере культуры. Единые позиции выработаны почти по двум десяткам вопросов. В общей сложности переговоры Президентов длились более 7 часов.