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Лукашенко встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

25 марта 2009 16:06
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Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. Общение проходило в неформальной обстановке. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес светской и духовной властей. Президент Беларуси и Святейший Патриарх договорились провести в ближайшее время официальную встречу. Напомним, что несколько дней назад Патриарх Кирилл сообщил о своем намерении в ближайшее время посетить с пастырским визитом Минск.

Сегодня рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Российскую Федерацию завершился.

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