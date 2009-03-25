Лукашенко встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. Общение проходило в неформальной обстановке. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес светской и духовной властей. Президент Беларуси и Святейший Патриарх договорились провести в ближайшее время официальную встречу. Напомним, что несколько дней назад Патриарх Кирилл сообщил о своем намерении в ближайшее время посетить с пастырским визитом Минск.



Сегодня рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Российскую Федерацию завершился.