Лукашенко встретился с министром иностранных дел Испании

Жить в XXI веке и смотреть друг на друга через забор - перспектива не совсем приличная.

Так Президент Александр Лукашенко сегодня образно высказался о взаимоотношениях Евросоюза с некоторыми странами неевропейского блока. Глава нашего государства в ходе встречи с министром иностранных дел Испании Мигелем Моратиносом подтвердил намерение Беларуси выстраивать тесные взаимоотношения с ЕС. Тема перспектив отношений с Европой была озвучена, с учетом предстоящего председательства Испании в Евросоюзе. Александр Лукашенко уверен - приезд Мигеля Моратиноса в Беларусь позволит испанскому чиновнику воочию убедиться, в каком направлении движется это «загадочное» (цитата) государство, которое находится в сердце Европы. В свою очередь Мигель Моратинос отметил, что для него это исторический визит, и передал Александру Лукашенко теплые приветствия от короля Испании Хуана Карлоса Первого.

- Находясь в центре Европы, мы хотели бы самых добрых отношений с нашими соседями – Европейским союзом, - заявил Александр ЛУКАШЕНКО. - Мотивация очень сильная: мы половину товарооборота имеем сегодня с Евросоюзом, половина товарооборота у нас лежит на Востоке. Вот и вся мотивация. Это вопрос жизни нашего государства. И согласитесь: тоже очень важно – жить в 21 веке и смотреть друг на друга через забор, тоже перспектива не весьма приличная.

Экономика – вне политики. В ходе беседы Александра Лукашенко и глава испанского МИД была также затронута тема двухсторонних экономических отношений. Товарооборот Беларуси и Испании размером в 219 миллионов долларов Глава нашего государства признал недостаточным.

- Главный показатель – торгово-экономические отношения. И тот товарооборот, чуть больше 200 миллионов долларов, конечно, ни вас, ни нас не может устраивать, поскольку потенциалы наших государств значительно больше, - отметил Александр ЛУКАШЕНКО. - Но одно, что я хочу особо отметить. Я хочу поблагодарить ваше Правительство, вашу страну за ту колоссальную помощь, которую вы оказываете нам в преодолении последствий чернобыльской катастрофы, за то, что вы оздоравливаете ежегодно наших детей. Это дорогого стоит.

В качестве шага, способного улучшить экономические отношения, обе стороны рассматривают создание Посольства Испании в Беларуси. О возможности открытия дипмиссии сегодня говорили во внешнеполитическом ведомстве. Глава белорусского МИД Сергей Мартынов получил приглашение посетить Мадрид в 2010 году – во время председательства Испании в ЕС. А в текущем году коллеги-министры иностранных дел запланировали обмен визитами деловых кругов двух стран, и работу над развитием договорно-правовой базы Беларуси и Испании. Обновление нормативных документов требуется для экономической сферы, области защиты инвестиций, культуры и образования.

- Мы отметили взаимный интерес к расширению и углублению этих отношений и условились по развитию отношений, прежде всего, в экономической сфере, сфере образования, культуры, оздоровления детей, - заявил на встрече министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей МАРТЫНОВ.

Сегодня Королевство Испания председательствует в Совете Европы. Мигель Моратинос в ходе встречи с Сергеем Мартыновым заявил, что всячески поддерживает сближение Беларуси с этой структурой. Более того, в будущем испанский чиновник видит вступление официального Минска в качестве полноправного члена в Совет Европы.

- Со своей стороны мы сделаем все возможное для сближения Беларуси с Советом Европы. В дальнейшем мы видим Беларусь в качестве полноправного члена совета", заявил министр иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Мигель МОРАТИНОС.

