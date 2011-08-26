Лукашенко встретился с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым

Беларусь максимально способствует сохранению и развитию Содружества независимых государств. Мировые тенденции этому способствуют. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Встреча состоялась накануне запланированного на 3 сентября в Таджикистане саммита СНГ, чтобы обсудить основные вопросы, которые предстоит рассмотреть лидерам государств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Вы побывали у многих руководителей стран Содружества, знаете их позицию, конкретно занимаетесь этими вопросами. Поэтому хотелось бы знать об этой позиции, о проблемах, которые возникают во время подготовки к этой встрече. И если есть вопросы к белорусской стороне, то я хотел бы их услышать. И мы обязательно их реализуем, поскольку, Вы знаете, Беларусь является активным сотрудником Содружества независимых государств и всегда прилагает максимум усилий для того, чтобы организация не только сохранялась, но и развивалась.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ:

Подготовка к саммиту в Душанбе проходит планово, каких-либо проблем, связанных с проведением, мы пока не видим. Утверждена повестка дня: на заседание Совета глав государств выносится 11 вопросов. Практически все главы государств заявили о своей готовности приехать.