Лукашенко: Войной на нас сегодня никто не пойдет, а вот конституционный переворот совершить руки чешутся у многих

Военные базы иностранных государств в странах ОДКБ будут размещаться с согласия совета глав государств организации. Как отметил президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей, эта тема обсуждалась во время неформального саммита ОДКБ и переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым в Сочи.

Первым блоком обсуждаемых вопросов тогда была именно перспектива развития ОДКБ. Речь идет не только о применении коллективных сил оперативного реагирования на случай вмешательства извне других государств, но и внутри стран организации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Встречаясь в Сочи с президентом России, первый блок, который мы с ним обсуждали, – это ситуация в ОДКБ и перспективы развития этой ситуации в Организации Договора о коллективной безопасности. Он мне откровенно высказал свои позиции по всем вопросам неформального саммита в Астане.

Если мы реализуем то, о чем шел разговор, это будет прогресс. Особенно в плане применения коллективных сил нашей организации. Там шла речь о применении сил не только связанных с вмешательством извне и агрессии извне, но и вмешательством других государств изнутри стран ОДКБ. Мы серьезно обсуждали эту проблему. Это значительная поддержка странам, которые будут входить в ОДКБ. Потому что войной на нас сегодня никто не пойдет, а вот конституционный переворот совершить руки чешутся у многих. Конечно, мы должны защищать целостность и независимость стран ОДКБ.