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Лукашенко уверен в укреплении белорусско-украинских связей

24 августа 2009 11:03
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Виктора Ющенко с национальным праздником - Днем Независимости.

Беларусь высоко ценит традиционно дружественные отношения с Украиной, основанные на принципах взаимного уважения и добрососедства, отметил Александр Лукашенко.

«Конструктивный характер наших встреч является дополнительным подтверждением искренней заинтересованности в укреплении сложившихся связей», - подчеркнул он.

Президент Беларуси выразил уверенность, что всестороннее белорусско-украинское партнерство будет и впредь активно и динамично развиваться, способствовать поддержанию высокого уровня взаимодействия, сообщает БЕЛТА.

# Лукашенко

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