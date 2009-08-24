Лукашенко уверен в укреплении белорусско-украинских связей

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Виктора Ющенко с национальным праздником - Днем Независимости.

Беларусь высоко ценит традиционно дружественные отношения с Украиной, основанные на принципах взаимного уважения и добрососедства, отметил Александр Лукашенко.

«Конструктивный характер наших встреч является дополнительным подтверждением искренней заинтересованности в укреплении сложившихся связей», - подчеркнул он.



Президент Беларуси выразил уверенность, что всестороннее белорусско-украинское партнерство будет и впредь активно и динамично развиваться, способствовать поддержанию высокого уровня взаимодействия, сообщает БЕЛТА.