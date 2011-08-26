Лукашенко утвердил на должностях 15 новых руководителей

Продвижение белорусского экспорта должно стать главной задачей для дипкорпуса. Такое заявление сделал Президент сегодня при рассмотрении кадровых вопросов. Новые должности получили 15 руководителей.

Энвер Бариев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Туркменистане. Валерий Воронецкий возглавит дипмиссию в Австрии, а по совместительству и в Хорватии. Он также будет постоянным представителем страны при международных организациях в Вене. Наталия Жилевич будет руководить посольством в Корее, а Владимир Чушев — посольством в Сербии. Александр Король возглавит генконсульство в Гданьске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Вся политика нашего государства — это наша экономика, наш экспорт, продвижение его по всем направлениям. В ближайшее время мы соберёмся и проанализируем работу внешнеполитических ведомств и внешнеторговых представительств — как они работают по этим направлениям.

Но, к сожалению, проблем немало. И те проблемы, которые от случая к случаю возникают в нашей стране, в том числе и финансовые, связаны прежде всего с этим. Поэтому ваша задача в стране пребывания — не просто представлять или представляться, как делают некоторые наши дипломаты. Ваша задача — работать день и ночь и давать конкретные результаты. Это инвестиция и реализация проектов по продаже наших товаров, нашей продукции.

Президент согласовал назначение руководителей и в районной вертикали. Новые председатели в Волковысском, Берестовицком и Краснопольском исполкомах. Директором предприятия «Гродно Азот» стал Константин Маянов. Новые заместители в министерствах информации, архитектуры и строительства, и в таможенном комитете.