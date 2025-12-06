Лукашенко совершает мировую революцию – Азарёнок об историческом турне Президента

Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сидим тут, суетимся, начинаем гон за подарочками и знать ничего не хотим. А в это время тихо, без лишнего шума, без выступления полков, без громких речей Александр Лукашенко совершает мировую революцию. Таково его слово и дело. Речь про великое хождение за три моря. Мьянма, Оман, Алжир и снова Оман. О как неделю потешалось беглое ничтожество. «Отдыхать поехал, пропал в Омане, сбежал из Алжира. Да и зачем они нам нужны? Третий мир, какие-то африканцы, какие-то арабы. Нам же всего-то и нужно лечь под Польшу и радоваться, получать удовольствие».



Вот и вся внешняя политика подзападников. У них один вектор, одна дорога – к литовскому дешевому борделю. Как же гениально про них Гоголь писал. И милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но не таков Лукашенко. Он идет за горизонты. Он делает то, о чем не смели говорить и даже думать самое смелое. Фактически он перекроил мировой рынок калийных удобрений.

Григорий Азаренок:

Смотрите, сначала в Омане он предложил проект, затем лично отправился к Президенту Алжира. У Омана есть инвестиции. У Алжира много фосфатов, а у нас технологии производства. Давайте это соединим, построим большой хаб и накормим всю Африку. Там большой рост населения и угроза голода. Мы спасем миллиарды! Но и не только. Фактически мы становимся монополистами на гигантском рынке. Ведь как Запад захватил всю мировую экономику? Не только тем, что подсадил планету на грязный доллар, ничем не обеспеченный, кроме бандитского американского кастета в виде авианосных группировок. Но главное, он столетиями держал под контролем господствующие высоты, главные торговые пути – Суэцкий канал, Панамский канал и Черноморские проливы – пути из Европы в Средиземноморье. Но вот выходит северный герой, Александр Лукашенко, и ломает эту логистику. Поэтому до поры до времени, до достижения договоренностей пресс-служба не распространялась о проекте.