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Лукашенко согласовал назначения по Витебской области и четырем районам

09 апреля 2026 10:08
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Лукашенко согласовал назначения по Витебской области и четырем районам-0

Белорусский лидер Александр Лукашенко 9 апреля согласовал кадровые назначения в Витебской области и ряде районов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Заместителями председателя Витебского облисполкома стали Алексей Гуйда, который будет курировать социальную сферу, кадровую и идеологическую работу, а также молодежную политику, и Петр Белусь – он отвечает за строительство, транспорт и ЖКХ.

Также согласованы новые руководители в четырех районах: Елена Бабинская станет председателем Браславского райисполкома, Максим Бакуров – Глубокский, Леонид Мойжик – Оршанский, Александр Часнойть – Вороновский.

Фото: president.gov.by 

# Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

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