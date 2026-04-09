Лукашенко согласовал назначения по Витебской области и четырем районам

Белорусский лидер Александр Лукашенко 9 апреля согласовал кадровые назначения в Витебской области и ряде районов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Заместителями председателя Витебского облисполкома стали Алексей Гуйда, который будет курировать социальную сферу, кадровую и идеологическую работу, а также молодежную политику, и Петр Белусь – он отвечает за строительство, транспорт и ЖКХ.

Также согласованы новые руководители в четырех районах: Елена Бабинская станет председателем Браславского райисполкома, Максим Бакуров – Глубокский, Леонид Мойжик – Оршанский, Александр Часнойть – Вороновский.

Фото: president.gov.by