Лукашенко: Смотрите – Ирак, Афганистан, целая арабская дуга. Где это ООН? Почему не предотвратили все это?

По окончании командно-штабных учений Александр Лукашенко дал оценку ситуации, которая в настоящий момент складывается в Ливии. Оттуда сегодня приходит немало тревожных новостей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Огромное количество оружия у людей, законы Шариата, отход от светского государства. Как мы можем расценивать? Крайне негативно. Как мы можем расценивать действия войск НАТО в Ливии? Как нарушение мандата Совета Безопасности. Я не преувеличиваю этот безголовый и бестолковый Совбез. Я не преувеличиваю их роль и Организации Объединенных Наций - она уже в какую-то ширму превратилась. Смотрите: Ирак, Афганистан, целая арабская дуга. Где это ООН? Почему не предотвратили все это? Более того, подыграли агрессорам.

Более того, вроде бы, написали одно, мандат был один, а вооруженные силы НАТО пошли на нарушения этого мандата. Я слушал Лаврова, министра иностранных дел России, который уже в открытую говорит, что это не предполагали, а НАТО нарушило этот мандат. Я с ним абсолютно согласен.

Совершена агрессия, убито руководство страны, не только Муамар Каддафи. Притом, как убито? Ну, застрелили бы, в бою погиб бы человек. Так это же с помощью спецслужб (не думайте, что его, главу государства, пацаны задержали. Как его охраняли, вы знаете), захват руководителя страны осуществили натовские спецподразделения. Над ним издевались, измывались, стреляли, раненого насиловали, выкручивали и ломали руки, а потом замучили. Хуже, чем фашисты в свое время. Как я могу к этому относится? Я к этому так и отношусь.

Не дай бог, чтобы эта политика и эти действия возобладали на нашей планете. Беда будет всем.

Это мы имели, мы видели, что мы имели. Что получили? Уже есть результат. Возьмите Египет. Что мы там получили? Ислам. Наиболее агрессивный. Возьмите Тунис. Почти половина на первых выборах оппозиционные туда исламисты, радикалы сегодня у власти. В Ливии будет еще хуже. Потому что там колоссальные запасы природных ресурсов. Туда уже все ринулись. Китайская Народная Республика сделала недавно заявление, что нельзя менять после войны то, что было до войны. Есть контракты – они должны осуществляться. Россия об этом заявила – их якобы на обочину выталкивают. Я уже не говорю о тех, у кого сегодня до $150 млрд. ливийских денег: США, Италия, Франция, Германия. Это страны, которые очень заинтересованы в том, чтобы прихватить эти богатства. То ли еще будет.

Те тенденции, что там к власти не совсем желательные для Запада люди приходят. А тут они уже управлять не смогут. За что боролись, на то и напоролись. Это акт вандализма XXI века, такого быть не должно.