Лукашенко: Сегодня в оппозиции бушует стихия

Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки по Гомельщине по традиции ответил на вопросы журналистов.

Журналистов интересовало мнение главы государства о предстоящих президентских выборах. Они попросили Александра Лукашенко поделиться своими впечатлениями от настоящего политического шоу, которое развернулось в отдельных интернет-ресурсах России, Европы и стран дальнего зарубежья.

Александр Лукашенко:

Для меня сегодня важен пиар не в Европе или за океаном. Для меня пиар — вот здесь, на этой земле, до седьмого пота. До середины августа будем здесь с вами кувыркаться, пока не убедимся, что в закромах достаточно хлеба. Вот это для меня настоящий пиар. И для любой власти пиар должен быть здесь — со своим народом и в своей стране.

Что касается оппозиционных политиков: ну соберитесь вы и определитесь, выдвиньте два-три кандидата — но не десять!.. Мне так и западные политики говорят: мол, они не могут определиться... Но я объясняю: успокойтесь — это ведь их бизнес. Ведь если их 20, а за ними еще «шлейфы» небольшие, то за каждым гранты, вы, СМИ, совершенно правильно их называете грантососами. Они на эти гранты живут, очень хорошо живут, у них свои особняки, автомобили-иномарки. Им говорят, вы снимите свою кандидатуру. Но если они так сделают, то где будут деньги зарабатывать? Они ведь уже отвыкли работать, они все бомжи, безработные. Поэтому их очень много сейчас, и это естественно — политическая борьба плюс деньги. И надежды на то, что вот они единого кандидата определят, Петрова или Васильева, и «задушат» ныне действующего президента, — это призрачные надежды. В общем-то, Господь им в дорогу. Подойдем вплотную к президентским выборам, то будем подробно на эту стихийную тему говорить. Сегодня стихия бушует в оппозиции — но это их проблемы, я, честно говоря, не очень в это вовлечен.