Лукашенко: Сегодня СНГ — это хорошая переговорная площадка. Зачем от СНГ требовать большего?

Журналисты поинтересовались мнением белорусского лидера о жизнеспособности и перспективах Содружества независимых государств. В оценках недавнего саммита в Душанбе, СМИ увидели больше негатива, чем позитива.

Александр Лукашенко:

А чего мы хотим от СНГ? Если мы хотим того, что мы делаем в Союзе с Россией, выстраивая отношения в Союзном государстве, — не будет этого. На этих принципах СНГ развиваться не будет, слишком разные интересы у других государств. Если мы хотим от СНГ того, что мы делаем в ЕврАзЭС, Таможенном союзе, Едином экономическом пространстве, — этого тоже не будет. Сегодня СНГ выполняет функцию некой площадки, переговорного зала, где собираются главы одиннадцати государств и обсуждают свои проблемы. Это хорошая переговорная площадка. И кое-какие проблемы мы там решаем: визовые, для людей и так далее. В том числе это и историческая память. Очень развито гуманитарное направление. Зачем сегодня от СНГ требовать большего?

Задействовать СНГ в особо критические моменты нет никаких проблем. Мы разговариваем на одном языке. Так стоит сегодня разгонять СНГ или нет? Не стоит.

Эти оценки, что Россия не заинтересована и прочее – это чепуха. Россия кровно заинтересована, и я знаю это по заявлению президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, в любых интеграционных движениях на постсоветском пространстве. Это ее жизнь, это жизненно необходимо для России. Она никогда не пойдет на то, чтобы разрушить СНГ.

Доказательства — пожалуйста. Мы когда-то приняли решение, что в декабре мы соберемся на еще один неформальный саммит СНГ. Пошли разные предложение от руководителей государств — может, не надо собираться. Россия не и белорусы выступили категорически против того, чтобы не собираться в декабре. Мы твердо заявили, и Дмитрий Анатольевич — а я ему письмо написал перед этой встречей — он озвучил этот тезис. Мы же приняли решение, поэтому в декабре мы должны собраться.

Россия выступала и выступает в русле интеграционных процессов. Более того, там, где Россия привержена интеграции, есть очень серьезные подвижки. Без России на постсоветском пространстве никакой интеграции быть не может.